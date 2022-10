Organiza tu clóset como una profesional con los tips que han ayudado a Adamari López a ordenar su casa La puertorriqueña ha decidido poner orden en su garaje con ayuda profesional, pero ha compartido todos los consejos para mantener bajo control cualquier espacio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿A cuántas nos pasa que parece que siempre nos falta espacio en casa y tenemos muchas cosas desordenadas? La ropa de temporada, las pertenencias de los niños, el material para hacer deporte o manualidades, el menaje… En cuanto una cosa se sale de su sitio siembra el caos y todo se desbarata. Por eso es muy importante mantener orden y control en cada espacio de nuestro hogar, sobre todo si tenemos la suerte de contar con un gran espacio de almacenaje, como es el caso de la conductora Adamari López, quien según sus propias palabras tenía "un despelote de cosas" que le ocupaban todo el garaje. Por eso decidió recurrir a la ayuda de profesionales del orden. Primero, Katherin Fernández de Closet Detail, quien ha diseñado los guardarropas de numerosas celebridades como Ana Patricia, Clarissa Molina o Giselle Blondet, le hizo una serie de armarios a medida para aprovechar al máximo su espacio. Después llamó a Cindy Huzenman, quien con su empresa Cindyology se dedica a ordenar y crear un método para mantener todo en su sitio y poder controlar lo que ya tenemos. Precisamente, cuando ya estaban terminando la titánica tarea que les tomó dos días completos, quiso compartir con todos los seguidores de la puertorriqueña 5 consejos que pueden ayudarnos a guardar y ordenar cualquier espacio de la casa. 1. Depurar La limpieza es un paso esencial. Sin depurar no hay manera de comenzar a ordenar para lo que hay que sentarse con paciencia y elegir lo que realmente nos queremos quedar. "Hay que empezar a sacar lo que uno siente que no le funciona, no le sirve o no lo ha usado", explica Huzenman. "No digo tirar, se puede donar. Hay que pensar en esas personas que pueden darle uso". Precisamente López, quien dedicó el sábado a seleccionar y separar las pertenencias que guardaba en el garaje, decidió donar parte de sus cosas a los veteranos. "Les puedes llamar y lo bueno es que vienen a recogerlo a tu casa", apuntó la también actriz. Adamari López organiza clósets garaje Credit: Facebook Watch 2. Categorizar Según la organizadora, es muy importante saber con qué inventario contamos. "En el caso de Ada en este garaje ella tiene mucho material para fiestas, entretenimiento. Pero uno cuando mira su clóset puede ver si tiene mucha ropa de trabajo o de ejercicio… ahí es donde uno entra en las categorías y subcategorías. Las hacendosas mujeres vaciaron el garaje y agruparon las pertenencias por tipo de objeto: productos para fiestas como menaje o elementos de decoración; lo del trabajo de la casa, desde herramientas a baterías; material para hacer ejercicio… Adamari López organiza clósets garaje Credit: Facebook Watch "A mí me encanta hacer fiestecitas, voy comprando cosas y no me doy cuenta de que tengo de más", confesó Ada. 3. Contener Una vez que ya hemos separado lo que queremos donar y guardar, y tenemos lo que se queda clasificado por categorías, hay que buscarle un sitio en la casa para meterlo. Puede ser una caja de cartón, una caja de zapatos según su tamaño, o, como hizo la presentadora de Telemundo, comprar cajas de plástico transparente con tapas herméticas y en diferentes tamaños. Adamari López organiza clósets garaje Credit: Facebook Watch 4. Etiquetar "No hay mejor manera de mantener un inventario y un control que etiquetar [las cajas]", explica mientras muestra algunos de los contenedores con su correspondiente cartel explicativo. "Yo sé que hay envases que son transparentes y es evidente [lo que hay dentro], pero así uno puede mantener un control de lo que tiene". La organizadora también explicó que esto e muy útil en los cuartos de juego de los niños, que suelen vaciar el contenido en el suelo y así siempre sabremos qué va en cada sitio. Adamari López organiza clósets garaje Credit: Facebook Watch Además de etiquetar cada envase, Huzenman hizo secciones en el garaje de Adamari como entretenimiento, casa, deportes… creando un sistema de organización propio que hace más fácil localizar cada objeto y volver a colocarlo en su sitio después de utilizarlo. 5. Hacerlo con paciencia Para la experta del orden esto es primordial. "La gente siente que hacer esto es un dolor de cabeza. Búsquese un momento, un fin de semana, unas horas que uno sepa que puede hacerlo. No le dediques tiempo a algo que no tienes tiempo para dedicarlo", explicó. "Uno se enfoca en eso, está bien hidratado, bien comido… y uno se emociona porque sabe que va a hacer eso". De este agobio por ordenar todo sabe mucho la propia Adamari, quien durante el fin de semana se sintió abrumada en varios momentos del proceso. "Ayer pesábamos 'no vamos a acabar nunca, esto no se acaba' no dejábamos de sacar cosas. Pero la verdad que habíamos sacado el tiempo para eso y después que me llegó la angustia volví a retomar la paz y pudimos terminar", concluyó la ojiazul. Adamari López organiza clósets garaje Credit: Facebook Watch Si tienes muchas cosas desordenadas, como era el caso del garaje de la conductora, puedes repartir las tareas en dos días, a poder ser seguidos. Por ejemplo, depurar y categorizar en un día, y contener y etiquetar al siguiente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la llegada del otoño es un buen momento para reorganizar tu clóset y poner en práctica estos consejos ¿Quién se anima?

