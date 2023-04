El look del día - marzo 4, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Adamari López con el conjunto primaveral perfecto, Ninel Conde presumiendo figura y Maribel Guardia con un ceñido traje bicolor son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Maribel Guardia El look del día Credit: Instagram La mexicana conduce ¡Esto ya es personal! (Unicable) donde la vimos con este coqueto vestido ceñido de encaje blanco y negro con paneles transparentes en el escote, que combinó con sandalias de tacón. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Alejandra Espinoza El look del día Credit: Instagram En una nueva entrega de Mi famoso soy yo (Univisión)la presentadora lució fabulosa con un traje rosa satinado de dos piezas con un top de brillos en color nude. 2 de 8 Ver Todo Ninel Conde El look del día Credit: Media Concepts PR Siempre sexy la artista presumió cuerpazo con un minivestido blanco de cuerpo de encaje y espalda al aire, que lució con una cartera acolchada y tenis. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Adamari López El look del día Credit: Instagram La puertorriqueña se vio muy primaveral en el plató de hoy Día (Telemundo) con este set de bermuda y blusa en verde pálido con detalles troquelados y flores estampadas de La vanidosa boutique, que acompañó con sandalias minimalistas de Flor de María Collection. 4 de 8 Ver Todo Ana Patricia Gámez El look del día Credit: Instagram Como la encarnación de Cupido, la conductora vistió un enterizo rojo pasión de líneas simples pero muy elegante y con un twist en el escote muy original que acompañó con zapatos de punta en color nude para presentar Enamorándonos USA (Unimas) 5 de 8 Ver Todo Sofía Vergara El look del día Credit: thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images La colombiana acudió a las grabaciones de America Got Talent con este maxivestido de estampado floral de su propia colección para Walmart, una gabardina verde, sandalias nude y cartera Dior. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rachel Zegler El look del día Credit: Rob Kim/ Getty Images La actriz colomboamericana posó radiante con este romántico y fluido vestido de tul transparente con cuello halter y pedrería brillante bordada en tonos rosados y verde lima en un evento en Nueva York. 7 de 8 Ver Todo Anne Hathaway El look del día Credit: Tomohiro Ohsumi/Getty Images La actriz fue invitada de honor en la inauguración del Bulgari Hotel en Tokio, Japón, como embajadora mundial de la marca de joyería. Para la presentación ante la prensa optó por este minivestido con apliques florales y lazo en la cintura de Givenchy, que combinó con sandalias minimalistas y una llamativa gargantilla por supuesto, de Bulgari. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

