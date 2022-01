Estas son las tiendas en las que Adamari López encuentra los hermosos vestidos que usa todos los días En estas boutiques puedes encontrar la ropa que usan varias de las presentadoras de televisión y los precios son bastante asequibles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Adamari López es la consentida de todos y siempre queremos saber todo lo que hace, sus secretos de belleza, su rutina de ejercicios, sus nuevos proyectos, y hace unos meses también queremos saber todos los detalles de los looks que usa cada mañana en Hoy día (Telemundo). Y es que desde que la presentadora estrenó una figura más esbelta la hemos visto lucir las piezas más coquetas y cool. La verdad es que todo lo que se pone le queda increíble. Como ya sabemos, la puertorriqueña debe tener un mar de opciones en cuanto a ropa se refiere, para poder estar lista y fabulosa cada mañana en el show. La encargada de crearle esos looks tan increíbles, que siempre la colocan en el primer lugar en nuestro Look del día, es la estilista Denise del Pino de Bendito Closet. Ahora bien, ¿dónde encuentra Pino tantos vestidos espectaculares? Pues la estilista recurre a varias tiendas o boutiques de Miami que ofrecen una gran variedad de piezas increíbles y a precios que todas podemos pagar. Porque vamos a ser honestas, muchas famosas visten superbién, pero con piezas de diseñador que son bastantes costosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien López también usa ropa de diseñador, sobre todo cuando se trata de zapatos y carteras, para su diario vivir siempre lleva piezas de precios bastante accesibles de tiendas como Pinkapple Dresses, la cual hace envíos a todas partes del mundo. Así es que tú también puedes vestir como tu celebridad favorita. La puertorriqueña también usa muchas piezas de tiendas como Boho Collection, LA, ubicada en Los Ángeles y también hace entrega en todo el país, al igual que de Trendilicious y Mix & Match. Lo mejor de todo es que todas estas tiendas, además de tener establecimientos también venden su ropa en su página web o por Instagram, así que es muy fácil ordenar todo lo que nos guste, y con precios tan asequibles, podemos comprar muchas cosas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estas son las tiendas en las que Adamari López encuentra los hermosos vestidos que usa todos los días

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.