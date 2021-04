5 imágenes que demuestran que Adamari López tiene los vestidos más bellos En los últimos meses, la presentadora puertorriqueña ha cambiado su figura y su estilo, convirtiéndose en una de las celebridades mejor vestidas de la televisión. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que empezó su rol como presentadora de Hoy día, Adamari López ha compartido toda su vida con sus fieles fanáticos, desde su tórrido romance con Toni Costa y su batalla para quedar embarazada. La presentadora también ha sido muy sincera acerca de su constante lucha contra el sobrepeso, una que hace un poco más de año la llevó a convertirse en embajadora de Weight Watchers, compromiso que la ha ayudado a cambiar su vida. Junto a su nuevo estilo de vida, con el que ha obtenido una nueva figura, la puertorriqueña también nos ha venido sorprendiendo con su forma de vestir, una que cada día nos deja más fascinadas y con la que está inspirando a muchas de las mujeres que la siguen. Ahora que tiene una figura más estilizada, López se ha animado a llevar piezas más coquetas y minivestidos que todas queremos, y sobretodo que son perfectos para esta temporada de primavera y por supuesto, también para el verano. Estilistas como Reading Pantaleón y Claudia Zuleta, son los encargados de vestir a la presentadora para Hoy día (Telemundo), e incluso para eventos u ocasiones especiales con la familia. Y la verdad tenemos que admitir que estamos fascinadas con los femeninos y fabulosos vestidos que ha venido llevando la presentadora en los últimos meses y aquí te mostramos algunos de nuestros favoritos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari lopez, vestido verde, Hoy dia Image zoom Credit: Instagram/Hoy día Adamari Lopez, look del dia, vestido estampado, primavera, Hoy dia Image zoom Credit: Instagram/Hoy día Adamari lopez, look del dia, moda, vestido, primavera Image zoom Credit: Instagram/Hoy día Adamari Lopez, look del dia, blusa estampdo floral, minifalda Image zoom Credit: Instagram/Hoy día Adamari Lopez, look del dia, minivestido amarillo, Image zoom Credit: Instagram/Hoy día Vuelos, estampados, minifaldas y mangas tipo globo, reinan en sus looks, al igual que piezas en corte A, que le sientan de maravilla a su figura. Échale un vistazo a algunos de sus mejores atuendos y toma nota para cuando te vayas de compras. ¿Cuál es tu favorito?

Share options

Close Login

View image 5 imágenes que demuestran que Adamari López tiene los vestidos más bellos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.