"Su rostro ya empieza a cambiar": fans de Adamari López aplauden su cambio físico El esfuerzo que está haciendo la conductora puertorriqueña por verse más saludable también se está viendo reflejado en su rostro. ¡Mira la imagen! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Adamari López inició el 2020 con un claro propósito: perder peso para verse más saludable y tener así más calidad de vida con su hija Alaïa. Durante los últimos meses, sus más de cinco millones de seguidores de Instagram han podido ser testigos del enorme esfuerzo que ha estado haciendo la carismática presentadora puertorriqueña para conseguir llegar a la meta. "Como un ser humano normal, he subido de peso y puedo lograr tener una vida saludable y bajar de peso de una manera consciente, responsable, de una manera en la que pueda estar bien en términos de salud", compartía meses atrás en una entrevista con People en Español. Desde un plan alimenticio de la mano del reconocido programa para bajar de peso WW hasta estrictas rutinas de ejercicios que la han llevado al límite de sus fuerzas, la también actriz de exitosas telenovelas no ha parado en su incansable lucha por desprenderse de esas molestas libritas de más y el resultado de su cambio físico no se ha hecho de rogar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero su constancia con el ejercicio físico también se está viendo reflejada en su cara, como evidencia la reciente imagen que se compartió a través del perfil de Instagram del programa Un nuevo día, donde se puede apreciar el rostro de la conductora mucho más alargado. Así lo corroboran los incontables comentarios que recibió la publicación. "El rostro de Adamari ya empieza a cambiar", comentó una seguidora de la conductora. "Se nota que está más delgada por su cara alargada", opinó otra persona. "Hasta la carita se le ve diferente, bella", se puede leer en otro de los comentarios.

