Adamari López sorprende con su último retoque en los ojos. ¡Menuda diferencia! La conductora de Un Nuevo Día ha sorprendido con su nuevo y espectacular truco de belleza para lucir unos ojos mucho más grandes, llamativos y sexy. ¡Parece otra! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ella es bella de nacimiento y no le hace falta nada para verse siempre hermosa. Pero hay cositas que siempre ayudan a destacar los gestos y rasgos de nuestro rostro. Adamari Lopez lo sabe bien y ha recurrido a uno de ellos. El resultado ha sido espectacular tal y como muestran estas imágenes que ella misma nos ha compartido. En esta ocasión, la puertorriqueña ha querido destacar un poco más sus impresionantes ojos claros. No ha sido ni con sombras ni con un maquillaje especial. Nuestra bella Ada ha optado por unas pestañas postizas que hacen su mirada aún más enigmática y sus ojos más grandes. No suele usarlas mucho pero debería, ¡se ve increíble! Image zoom Image zoom Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más bella imposible. Adamari acudía a una sesión de fotos de la que pronto nos dará noticias y después de pasar por el departamento de estilismo y maquillaje, esta fue la maravilla con la que nos encontramos. Siempre sencilla y natural, esta vez quiso dar un paso más y recurrir a este pequeño toque que sin duda hace la diferencia en sus ojos color cielo y su hermosa mirada. La feliz mamá de Alaïa vive un momento muy especial con su programa de puntos para bajar de peso y adquirir hábitos saludables en la alimentación. El resultado ya se aprecia y Adamari luce cada vez más en forma, va despacio pero sin pausa. Comienza la cuenta atrás para su boda con Toni Costa en la que, además de muy feliz, va a verse radiante. Advertisement

Close Share options

Close View image Adamari López sorprende con su último retoque en los ojos. ¡Menuda diferencia!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.