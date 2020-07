"Se nota el cambio", "Bella y flaca". Despacio pero sin pausa, Adamari López sorprende con su notable transformación La conductora llamó la atención de todos con su imagen en una de sus apariciones en Un nuevo día que denota cambios evidentes en su cada vez más estilizada figura. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los grandes logros se producen con esfuerzo y paciencia, así que mejor despacio y bien que deprisa y mal. Una teoría que encaja a la perfección con el proceso de transformación de nuestra querida Adamari López. Desde que anunciara en enero un cambio de vida con hábitos alimenticios más saludables que incluyen el ejercicio, es objeto de análisis por parte de todos. Para ella lo más importante es tener una vida de calidad con su pequeña Alaïa y así está siendo. Casi medio año después, la co-conductora de Un nuevo día ha experimentado un cambio espectacular en su cuerpo, fruto de su mejor alimentación pero también incorporación del deporte a su día a día. Sus seguidores quedaron sorprendidos con su último look en su programa y así se lo hicieron saber. Image zoom Instagram/Un nuevo día SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las redes, que pueden ser tan maravillosas como crueles, en esta ocasión le hicieron una ovación por el cambio tan notable que ahora sí salta a la vista para sus usuarios. A través de una serie de bonitos comentarios, alabaron no solo sus logros sino también su conjunto. "Ya se notan los cambios en su físico, te ves hermosa", "Pareces una beba", "¡Está perdiendo peso y se nota!", "Más radiante que nunca, se nota tu cambio", escribieron tan solo algunos. Adamari está enfocada en el camino más que en el objetivo, disfrutando y sufriendo cada parte del proceso. Va despacio pero pisa sobre seguro, una sabia manera de hacer las cosas. ¡Gracias por iluminarnos con tu sonrisa!

