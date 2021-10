El look del día - octubre 21, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Hoy día No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Geraldine Baz´án, Adamari López y Olivia Culpo son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Eva Longoria Eva Longoria, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Fina y elegante lució la actriz con este conjunto negro de pantalón de talle alto y chaqueta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Con estas botas negras, la presentadora mexicana le dio un toque atrevido a su vestido estampado. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Hoy día La presentadora sigue demostrando que tiene la mejor figura de su vida. Mira lo bella que luce con este minivestido marrón. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Geraldine Bazán Geraldine Bazan, look del dia Credit: 2021 Eyepix Images/The Grosby Group Para asistir a una velada en Miami, la actriz eligió este conjunto rosado de pantalón y chaqueta, que complementó con un crop top negro y zapatos plateados. 4 de 9 Ver Todo Jackie Guerrido Jackie guerrido, look del dia Credit: Instagram/Jackie Guerrido La presentadora se paseó por la Ciudad de Nueva York con este look de vestido tipo suéter, botas blancas por encima de la rodilla y abrigo negro de cuero. 5 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Este look de minivestido morado, combinado con un jacket negro de cuero y botines, hizo que la presentadora luciera muy chic. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Olivia Culpo Olivia Culpo, look del dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Captamos a la exreina de belleza en las calles de Beverly Hills ataviada con un vestido verde esmeralda, que combinó con botas negras y chaqueta negra oversized. 7 de 9 Ver Todo Ximena Córdoba Ximena Cordoba, look del dia Credit: Instagram/Cuéntamelo ya La colombiana eligió este vestido maxi a rayas para la más reciente entrega de Cuéntamelo ya (Televisa). 8 de 9 Ver Todo Zendaya Zendaya, look del dia Credit: Samir Hussein/WireImage Como de costumbre, la artista dio cátedra de estilo cuando llegó a la premier, en Londres, de su nueva película con este espectacular traje crema de de Rick Owens. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

