No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Adamari López, Rihanna y Ana Jurka son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Kate Beckinsale Kate Beckinsale, look del dia Credit: 2021 Media Punch/The Grosby Group Con este modelito negro con pronunciado escote, llegó la actriz a una velada en Las Vegas. Nicole Suárez Nicole Suarez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Muy elegante lució la presentadora de noticias con este look de pantalón crema de talle alto, que combinó con una blusa estampada y zapatos de punta. Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Cortesía/Bendito Closet La presentadora empezó el año muy feliz y ataviada con este fabuloso vestido blanco con abertura frontal. María León Maria Leon, look del dia Credit: Instagram/Programa Hoy Con este moderno y chic minivestido negro con lazo oversized, llegó la cantante a los estudios del programa Hoy (Televisa). Yuri Yuri, look del dia Credit: Instagram/Yuri La cantante mexicana alborotó las redes al publicar esta foto en la que lleva este fabuloso traje azul real con capa y pronunciada abertura lateral. ¡Qué sexy! Michelle González Michelle Gonzalez, look del dia Credit: Instagram/Michelle González La actriz mexicana mostró su increíble figura en Miami con este sexy set verde limón. ¡Wow! Ana Patricia Gámez Ana Patricia, look del dia Credit: Instagram/Ana Patricia La presentadora despidió el año junto a su familia y ataviada con este elegante minivestido blanco tipo esmoquin. Ana Jurka Ana Jurka, look del dia Credit: Instagram/Ana Jurka Supercoqueta lució la presentadora con este minivestido strapless de lentejuelas. Rihanna Rihanna, look del dia Credit: 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Captamos a la cantante saliendo de un restaurante con este fabuloso vestido negro de un solo hombro, que complementó con un sobretodo con plumas.

