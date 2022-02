¡Qué sexy! ¡Adamari López muestra diminuto cuerpo con look arrebatador! Mientras Toni Costa pasea feliz y sin esconderse más junto a su nuevo amor, Evelyn Beltrán, la mamá de Alaïa aparece fuerte como un roble y espectacular como nunca antes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que Adamari López admitiera y hablara por primera vez el pasado jueves de la relación de Toni Costa con la joven Evelyn Beltrán, el ex de la conductora y su nueva pareja pasean su amor sin miedo al qué dirán. Fuerte como un roble y bella como nunca, horas después la mamá de Alaïa dejaría sin habla a sus seguidores mostrando un diminuto cuerpo, bronceado tras su viaje a Cartagena, con un arrebatador look que fue un éxito total entre sus fanáticos. "Para mí esto no es una novedad", dijo la conductora a Quique Usales al preguntarle él por la confirmación del noviazgo del papá de su hija. "Me parece que lo que hay que hacer es desearle siempre mucha felicidad, muchas cosas buenas porque todo lo que uno le desee a los que están a nuestro alrededor repercute, sobre todo en mi caso con mi hija, y yo lo que quiero es que mi hija esté bien", afirmó. No quiso afirmar ni negar si había conocido ya a la posible futura madrastra de Alaïa, quien cumple hoy 27 años: "Yo lo que quiero es que mi hija esté bien y que seamos siempre una familia dentro de lo que podamos normal, así que eso es lo que importa", dijo desviando la atención de un posible encuentro entre ambas. Poco después, posó así de impactante con la seguridad en sí misma que siempre ha demostrado tener, con independencia de su peso. Adamari López look Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ada rompió las redes ataviada con un pequeño vestido que parecía contar con un fino tejido que se asemeja al terciopelo, de un elegante color vino, el cual dejaba sus hombros al descubierto. Bajo la ajustada cintura asomaba una sugerente abertura que dejaba a la vista el muslo izquierdo de la actriz, perfectamente modelado por el ejercicio, con una pose de lo más chic. ¡Impresionante! El modelo llamado Colette es de la firma Pink Apple, cuesta menos de 160 dólares y también puedes encontrarlo en los tonos azul, rojo y ginger. ¡Bellísima, Adamari!

