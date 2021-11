¡Adamari López y su nuevo look con el color de moda más favorecedor! El color rosa ha sido el rey de este 2021 y la conductora de Hoy Día lo sabe lucir como nadie. ¡Míralo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López nos tiene pendientes día a día de sus distintos looks al aparecer en televisión cada mañana. Siempre dispuesta a probar cosas nuevas, tanto de vestuario como de maquillaje, la mamá de Alaïa luce como nunca con su increíble y esbelta silueta y en su último show volvió a demostrar que el buen gusto le acompaña. Ataviada con un vestido camisero rosa fucsia, cuyas mangas largas terminaban en un divertido lazo sobre cada muñeca, dejando ver una vez más sus rodillas y con un cinturón a modo de corsé del mismo tono y tejido que su atuendo, Adamari López se subió a unos tacones sobre unas sencillas sandalias de tira anudadas al tobillo para recibir el día desde el set el miércoles. Optó por una melena muy lisa con raya al lado, que daba el toque más elegante al favorecedor look. Adamari López Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de volver a triunar un día más con su show tempranero, la incansable Adamari tuvo tiempo para machacarse en los ensayos con su ex, Toni Costa, con quien aparecerá bailando el próximo domingo en Así se baila, algo que se espera arrase con la audiencia que se encuentra deseosa de volver a ver a la pareja unida. Adamari López Credit: IG Adamari López Hoy Toni y Ada mostraron un aperitivo interactuando de nuevo juntos en sus redes, con una divertida conversación en la que la tensión y la magia se mezclaron por igual, mientras discutían por quien llevaba las riendas en su relación y quién daba órdenes a quien. Un momento muy cómico que Ada, la reina de las redes, supo aprovechar para despertar expectación de cara al domingo. ¿Te lo vas a perder? Adamari López Toni Costa Credit: IG Adamari López "Te doy un ratito libre, pero nos encontramos en Telemundo", le dijo Adamari a Toni tras las prácticas y rumbo a un nuevo ensayo ya sobre el escenario del show. ¡Qué emoción!

