El look del día - febrero 23, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Ana Jurka, Adamari López y Rosalía son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Kate Middleton Kate Middleton, look del dia Credit: Samir Hussein/WireImage La duquesa de Cambridge eligió este elegante y clásico abrigo gris, guantes, zapatos de punta y minibolso para otro de sus compromisos oficiales en Dinamarca. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Marisol González Marisol Gonzalez, look del dia Credit: Instagram/Marisol González La presentadora mexicana mostró sus largas y tonificadas piernas con este coqueto jumpsuit rojo. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Muy coqueta y sexy lució la presentadora con este minivestido estampado que complementó con botas cremas por encima de la rodilla, de Flor de María. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Penélope Cruz Penelope cruz, look del dia Credit: 2022 Mega/The Grosby Group La actriz española llegó a un evento en Madrid con este fabuloso traje blanco con negro de Chanel. 4 de 9 Ver Todo Reina Máxima Reina Maxima, look del dia Credit: 2022 Dutch Press/The Grosby Group Como de costumbre, su majestad llegó a un evento luciendo muy elegante y sofisticada. Nos encantó su capa rojo vino. 5 de 9 Ver Todo Rosalía Rosalia, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Captamos a la cantante con este look de minivestido gris oversized y botas a la rodilla. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Este vestido verde de cuello alto le sentó de maravilla a la figura de la presentadora. 7 de 9 Ver Todo Danna Paola danna paola, look del dia Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Fendi La actriz y cantante mexicana acaparó todas las miradas al llegar al desfile de Fendi, en Milán, con este increíble vestido de plumas, que complementó con llamativas sandalias y un fabuloso bolso. 8 de 9 Ver Todo Ana Jurka Ana Jurka, look del dia Credit: Instagram/Ana Jurka La presentadora de En casa con Telemundo lució regia con este minivestido fucsia tipo esmoquin. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - febrero 23, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.