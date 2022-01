El look del día - enero 6, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Bella Hadid, Adamari López y Galilea Montijo son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Bella Hadid Bella Hadid, look del día Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la modelo luciendo muy cómoda y relajada con este look de pantalón estampado, top negro de manga larga y zapatos planos. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Nos encantó este fabuloso look de falda a la rodilla con estampado de leopardo, top fucsia de cuello alto y sandalias doradas de plataforma. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora alborotó las redes con estas sexy botas blancas por encima de la rodilla. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez, look del dia Credit: Instagram/Jessica Rodríguez La reportera de Despierta América (Univision), parecía toda una muñequita con este atuendo de minifalda rojo vino, blusa azul pastel con vuelos y bordados y zapatos de punta. 4 de 9 Ver Todo Kendall Jenner Kendall Jenner, look del dia Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group La modelo se fue a cumplir con algunos compromisos ataviada con este look bastante recatado. ¿Qué te parece? 5 de 9 Ver Todo La reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Con este elegante traje azul marino y abrigo negro llegó su majestad a la celebración de inicio de año de la casa real española. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana Jurka Ana Jurka, look del dia Credit: Instagram/Ana Jurka La presentadora le puso color a su día con este hermos pantalón azul turquesa, que combinó con un top blanco de cuello alto y zapatos de punta. 7 de 9 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz colombiana se puso este cómodo set deportivo con estampado de leopardo y tenis dorados, para irse de compras en Los Ángeles. 8 de 9 Ver Todo Tania Rincón Tania Rincon, look del dia Credit: Instagram/Tania Rincón La presentadora del programa Hoy (Televisa), celebró el Día de reyes con este coqueto atuendo de minifalda de lentejuelas, top negro y botas por encima de la rodilla. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

