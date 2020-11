Close

¿Cuál es el secreto de estilo de Adamari López para brillar? Este VIDEO lo revela todo Adamari Lopez y su modisto Gustavo Arango comparten sus aventuras de moda luego de tantos años de entrañable relación brillando en las alfombras rojas y los momentos más importantes de la vida de nuestra querida estrella. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gustavo Arango, el modisto colombiano radicado en Puerto Rico hace décadas, es una de las personas más cercanas al corazón de Adamari López. La ha vestido en los momentos más estelares de su vida y son maravillosas las anécdotas que recuerdan luego de tantos años de amistad y camaradería para concluir cuál es la clave de estilo para triunfar. En este ameno video la musa y el maestro nos comparten algunas de ellas para festejar que nuestra querida Ada engalana esta semana la portada digital de People en Español. Quienes conocemos a Adamari sabemos que su contagiosa carcajada la destaca e identifica en cualquier parte del mundo. Gracias a esa risa alegre y sonora, Arango cayó rendido a sus pies hace ya quince años cuando la conoció en Puerto Rico, y desde entonces han tejido juntos mil historias. Desde su inolvidable vestido de novia para casarse en primeras nupcias con Luis Fonsi, hasta sus trajes soñados para pisar varias alfombras rojas y por supuesto algunos que creó durante la dulce espera de la princesa Alaïa. Image zoom Adamari Lopez - Digital Cover - Gustavo Arango | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Aquí repasamos instantes de moda, enseñanzas y el gran cariño que han unido a la diva y su diseñador. “Ada es un ser súper importante en mi vida”, nos explica Arango. “No sólo somos amigos, también hermanos, cómplices y confidentes”. Por eso Arango sabe cómo destacarla y cuidar hasta el más mínimo detalle. En su repertorio siempre se destacan los materiales sofisticados, fluidos y favorecedores como el tul, así como los adornos con pedrería y los acentos de brillo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El color es otro fuerte que Gustavo Arango sabe emplear con maestría para aportar luz y calidez a Adamari. Uno de los trajes que más celebran juntos fue el amarillo brillante que lució para los premios Billboard en el 2013. “Tenía más de 20 yardas de chifón, un sensual escote en “V”, abertura para destacar sus piernas y mucha cola”, recordó el modisto durante la entrevista. Para Arango es también inolvidable pues fue la primera alfombra roja que recorrieron juntos. “Gustavo no me tiene que medir la ropa es un hombre que me conoce. El solo me imagina en un traje y de allí crea lo que quiere”, dice AdaMari. “Me siento bien y feliz con todo lo que me hace”. Image zoom Adamari Lopez - Digital Cover - Gustavo Arango | Credit: Gustavo Caballero/Getty Images Otro bello instante mencionado fue la anécdota del vestido de maternidad que llevó para un baby shower antes del nacimiento de Alaïa. Aunque transcurrieron meses sin verse, Arango llegó a casa de la actriz con una creación especial para que usara ese día. López por precavida, había comprado otra opción por si acaso la propuesta de Arango no le funcionaba, pero cuando se lo probó vió encantada que le quedaba como anillo al dedo y ni siquiera tuvo necesidad de ajustarle el ruedo. Y así, envuelta en una nube rosa cautivó en la fiesta. En esta video entrevista verán más recuentos, todos unidos por el mismo patrón, aquel que sólo se trama con cariño y maestría. “Ada nunca ha perdido su brillo, pues más allá de lucirse con mis diseños lo que mejor le luce es su seguridad”, dice Arango, con el orgullo de llamarla una de sus mejores amigas. Image zoom Adamari Lopez - Digital Cover - Gustavo Arango | Credit: Alexander Tamargo/WireImage “Que la moda sea parte de nuestra vida para que podamos seguir navegando entre ella”, dice Adamari López y nosotros le respondemos: “¡Que así sea!”.

