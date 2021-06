Adamari López se hace las cejas y WOW: ¡Mira cómo quedó! La separación de Toni Costa no ha logrado que la conductora deje de cuidarse... ¡Al contrario! ¡Salió así de espectacular hoy del salón de belleza! Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que Adamari López anunciara su separación del bailarín Toni Costa con la voz entrecortada y tratando de contener las lágrimas, la querida actriz y conductora ha demostrado una gran entereza y no ha compartido, al menos frente a las cámaras o en sus redes, ninguna muestra más de vulnerabilidad. Como la gran profesional que es, quizá la procesión va por dentro, pero lo que está claro es que por fuera luce más radiante que nunca, con una estilizada figura, una sonrisa perenne y un total compromiso con su trabajo y su hija. Además, pese a los difíciles momentos que sin duda atraviesa, no ha descuidado tampoco sus rutinas de belleza: "Ya casi estoy terminando ahora les enseño el resultado", dijo compartiendo cómo lucía poco antes de terminar su tratamiento en las cejas. "Hoy no me voy a hacer el color o el tinte, para eso vengo otro día, pero tengo que enseñarles como queda este brow lamination". Adamari López Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahora sí, lista pal show" dijo su estilista, quien le aseguró que sus ojos se veían bellísimos con sus cejas recién hechas. Adamari López Credit: IG Adamari López Después, Adamari presumió a su pequeña Alaïa jugando al golf, mientras que Toni Costa compartía un video tiernísimo donde podía verse a Alaïa rogando a Dios por su familia, con los ojitos cerrados y las manos unidas en forma de oración. El bailarín también está imparable con sus negocios y sus clases de zumba, mientras que su todavía esposa se refugia en los amigos… Que la pareja supere esta vez o no sus diferencias, solo el tiempo lo dirá.

