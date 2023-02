El look del día - febrero 7, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Adamari López, Irina Baeva y Jennifer López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Adamari López Look del día Credit: Instagram Salvaje y dulce a la vez, la conductora puertorriqueña nos ha conquistado con este vestido de hombros caídos con estampado animal que completó con botas altas de tacón. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Chikybombom Look del día Credit: Instagram Nos encantó este traje de tres piezas: chaqueta blazer, pantalón y sostén, en azul cielo con raya diplomática que le daba un aire sofisticado a la conductora de Hoy día. Como accesorios, zapatos de punta nude y pendientes de aro. 2 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez e Irina Baeva Look del día Credit: Instagram La actriz rusa estuvo como invitada en Despierta América con un pantalón negro estilo cargo y un corsé. La enamorada de Gabriel Soto lució muy juvenil con su peinado. Por su parte, la presentadora apostó por este conjunto en tonos morados de minifalda de cuadros y top de punto. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jennifer López Look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Vimos a la Diva del Bronx salir del estudio de grabación en Los Ángeles vestida de negro con botas color mostaza y un grueso abrigo de pelo. 4 de 9 Ver Todo Reina Letizia Look del día Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Los reyes de España están de viaje de estado en Angola, donde la reina lució este conjunto fluido en rosa bebé con pantalón estilo culotte y blusa crzuzada de Hugo Boss, bolsito a juego de Carolina Herrera y zapatos al tono de Magrite. 5 de 9 Ver Todo Jessica Carrillo Look del día Credit: Instagram La presentadora de Al rojo vivo se vio muy favorecida con este conjunto de falda y blusa en tono rosa palo con tweed en tono champagne, zapatos nude y pendientes de aro. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andrea Meza Look del día La exreina de belleza presumió sus largas piernas con este vestido de punto con originales aberturas en la falda que completó con botas altas de plataforma y cinturón ancho. 7 de 9 Ver Todo Reina Máxima Look del día Credit: Patrick van Katwijk/WireImage De viaje con su familia en el Caribe holandés, la monarca lució muy elegante con un pantalón azul marino de talle alto y un top blanco con una gran lazada en la cintura que decoró con un broche de diamantes a juego con sus llamativos pendientes. 8 de 9 Ver Todo Reese Witherspoon Look del día Credit: Noam Galai/Getty Images for Netflix La actriz presentó su nueva película en Nueva York ataviada con este coqueto vestido de Giambattista Valli blanco y dorado que acompañó con zapatos de punta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

