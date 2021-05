La rutina de ejercicios que le ha dado una nueva figura a Adamari López La presentadora puertorriqueña está llevando una nueva rutina de ejercicios junto a Jocelyn Trochez de JTBodyconcept. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un poco más de un año, la puertorriqueña se convirtió en embajadora de Weight Watchers, su primer paso para empezar a comer mejor y estar más saludable, y de paso bajar esas libras de más. Además, también empezó una rutina de ejercicios guiada por un entrenador y teniendo siempre el apoyo de su pareja Toni Costa, con quien incluso hacía rutinas de baile que la ayudaban sudar y a seguir enfocada en su misión de bajar de peso. Esos sacrificios ya han dado increíbles resultados, unos que hemos ido viendo en las fotos que tanto ella como el programa Hoy día (Telemundo) han publicado en Instagram. Su progreso va muy bien y ahora la vemos enfrascada en una nueva rutina de ejercicios junto a Jocelyn Trochez, de JTBodyconcept. Según los videos que López subió a su cuenta de Instagram, su nueva rutina incluye cardio y también varios ejercicios con pesa. Lo primero que hace la querida presentadora es ponerse a sudar en una bicicleta eléctrica. Esto le permite mantener su corazón sano, tener buena energía y por supuesto, quemar muchas calorías. Además, esta es una de las mejores maneras de poner el cuerpo en movimiento, quemar grasa y fortalecer las piernas y el trasero. Adamari Lopez, look del dia, vestido a rayas Credit: Instagram/Hoy día Adamari lopez, vestido blanco, hoy dia, look del dia Credit: Instagram/Hoy día En su rutina López también tiene varios ejercicios con pesas de diferentes tamaños que la están ayudando a crear resistencia en la parte superior del cuerpo y al mismo tiempo, la están ayudando a definir bajar y definir sus brazos. Estos ejercicios también son excelentes para la espalda y sin duda, la están ayudando un montón. ¡Muy bien Ada!

