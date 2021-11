Adamari López corta la respiración con este diminuto y sexy vestido rojo: "Quiérete" Lo volvió a hacer. La puertorriqueña provocó, literalmente, el caos con un nuevo y atrevido modelo con el que sacó a pasear su cuerpazo, su sensualidad y mucha seguridad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo de Adamari López ¡es pura fantasía! Cada día es una sorpresa en su look. La conductora ha vuelto a parar el tráfico con un nuevo vestido al estilo 'la mujer de rojo' que le sienta como un guante. La puertorriqueña compartía uno de sus nuevos y divertidos videos musicales de Tiktok donde dejaba al descubierto su buen gusto, su ritmo imparable y su sensualidad. Siempre con la sonrisa como mejor complemento, la también actriz invitaba a todas las mujeres a practicar un ejercicio para ser feliz: amarse. "El espejo me dice, guapa, estás en tu mejor etapa, ay, quiérete, sacúdete que lo malo es un tbt...", bajo esta preciosa letra de Kany García, Ada bailó, se rió y lució palmito sacudiendo sus redes como hace habitualmente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me encanta esta canción, ¿cómo están mis guapas?", preguntó a sus seguidoras con esa fuerza que desprende y con la que consigue todo lo que se propone. adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Hoy día Desde luego ella, de lo más bien. Cada modelo que se pone causa furor, y si es de color rojo pasión, ¡mucho mejor! Adamari no solo luce una figura mucho más estilizada y ejercitada, también su corazón y su autoestima están contentos, y eso se le sale por cada poro de su piel. ¡Un placer siempre verla así!

