Adamari López revela qué come para mantenerse saludable: "La clave es la porción" Hoy la conductora y actriz puertorriqueña luce más delgada y bella que nunca. ¿La clave? Su alimentación. Esto es lo que desayuna, almuerza y cena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las mañanas de Adamari López son muy diferentes desde que concluyera a principios de abril su ciclo como copresentadora del programa matutino de Telemundo Hoy Día. "Ahora estoy aprovechando las mañanas haciendo ejercicio. Estoy todos los días yendo al gimnasio", contaba la conductora y actriz puertorriqueña semanas atrás en una entrevista con People en Español con motivo de la celebración de la primera comunión de su hija Alaïa, de 8 años. El ejercicio físico ha sido clave para lograr recuperar su figura y deshacerse del sobrepeso que durante muchos años limitó por completo su vida, como ella misma ha reconocido. "Yo sentía que no podía como hacer las mismas cosas que hacía antes, no tenía energía, me sentía todo el tiempo cansada", revelaba el año pasado en una entrevista con 'El Molusco'. Pero también la alimentación. Desde hace varios años, la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor sigue un plan de alimentación muy riguroso y saludable en el que hay ciertos alimentos que ya no tienen cabida. "Yo me bebía 6 refrescos o más en un día y eso obviamente no es bueno para el cuerpo, es demasiada azúcar, así que lo cambié completamente por agua", explicaba en 2021 el extalento de Telemundo. Adamari López Adamari López en 2023; Adamari López en 2020 | Credit: Mezcalent (x2) Este martes, la presentadora compartió un video a través de su página de Facebook, donde supera los 8 millones de seguidores, en el que cuenta lo que come diariamente. Desayuno Adamari desayuna regularmente un tostada, ya sea de pan normal o integral, que cubre con "un poquito de mantequilla" y a la que le pone "un huevito revuelto con jamón". "Mi bebida favorita es una limonada y mientras tanto si no tengo mi bote de agua que lo voy rellenando", dijo. Si se levanta con mucho antojo de algo dulce a eso le añade un pancake pequeño con sirope. Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López La clave está en la porción. "Suelo comer pequeñas porciones de lo que me gusta", aseveró. Almuerzo La conductora se sirve "un cuartito de taza de arroz" –"solo para sentir que comí arroz pero que no me voy a llenar el plato de arroz", aseveró– con "una proteína y una ensalada". Cena "En la noche trato de comer una ensalada o algo también en porción pequeña", detalló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre medias "Si me da hambre, que por lo general no me da, me como un snack pequeño, unas almendras, dependiendo, fruta, agarro mucho manzana, me gusta la piña, me gusta la fresa… Otra vez en porción pequeña y trato de tomarme la fruta no en un jugo para no añadirle de más", dijo.

