Adamari López regresó de sus vacaciones más bella que nunca y esto fue lo primero que hizo La presentadora estuvo casi dos semanas por Europa junto a su hija y a varios amigos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López es la consentida de todos y siempre queremos saber todo lo que hace, sus secretos de belleza, su rutina de ejercicios, sus nuevos proyectos, y por supuesto los increíbles viajes que hace con su hija Alīa. También, desde que tiene una nueva figura, queremos saber todos los detalles de los looks que usa cada mañana en Hoy día (Telemundo), al igual que los que elige para alguna alfombra o salida con amigos. Y es que la querida presentadora siempre lleva atuendos fabulosos que no solo hacen ver más bella, sino que también resaltan su increíble figura. Si eres fanática de la puertorriqueña, al igual que nosotros, te habrás dado cuenta que realizó unas increíbles vacaciones por algunas de las ciudades más populares de Europa, incluyendo Italia y Francia, junto a su pequeña y un grupo de amigos, entre ellos Karla Monroig y Jonny Lozada. Fueron casi dos semanas de aventuras, pero ya le tocó el momento de regresar a casa y la verdad nos dejó sorprendidos con su primera aparición. Resulta que la guapa presentadora llegó a los estudios de Hoy día (Telemundo) ataviada con un fabuloso y ceñido vestido verde neón, que complementó con sandalias en otro tono de verde atadas al tobillo, de Flor de María, y ondas en su melena. Además, llegó con mucha energía y contagió a sus compañeros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari Lopez Credit: Instagram Adamari Lopez Credit: Instagram adamari lopez Credit: Instagram adamari lopez Credit: Instagram Después de terminar su jornada de trabajo, López se puso más cómoda y se fue directo a una de sus tiendas favoritas en Miami. Hablamos de Kiut, la boutique que le provee algunos de sus looks más cool, y los cuales selecciona y combina junto a su estilista Denise del Pino. Estando ahí, la presentadora enloqueció con todas las piezas y arrasó con las tienda. La vimos salir con cuatro grandes bolsos repletos de ropa. Eso quiere decir que la estaremos viendo muy fabulosa en las próximas semanas. ¡Bienvenida Ada!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López regresó de sus vacaciones más bella que nunca y esto fue lo primero que hizo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.