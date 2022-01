El look del día - enero 25, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Carmen Villalobos, Adamari López y Lady Gaga son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Carmen Villalobos Carmen Villalobos, look del dia Credit: Instagram/Carmen Villalobos Quedamos fascinada con este coqueto conjunto verde neón de minifalda y crop top que le sentaba de maravilla a la figura de la actriz. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora mostró pierna con este hermoso vestido fucsia de seda que combinó con botines rojo vino. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Con este fabuloso y femenino conjunto azul pastel de falda con vuelos y chaqueta, regresó la presentadora a los estudios de Hoy día (Telemundo) después de haber estado recluida por culpa de la COVID-19. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Dascha Polanco Dascha Polanco, look del dia Cool y cómoda lució la actriz con este atuendo de pantalón negro, suéter con llamativo mensaje, botines y minibolso estampado. 4 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria, look del dia Credit: 2022 Spread Pictures/The Grosby Group La actriz y productora llegó a París ataviada con este look de jeans, suéter de cuello alto, botas y abrigo azul marino. 5 de 9 Ver Todo Kristen Stewart Kristen stewart, look del dia Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Nos encantó este chic look de pantalón negro cropped, camisa blanca y zapatos crema con negro. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lady Gaga Lady Gaga, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La artista acaparó todas las miradas con este fabuloso minivestido negro con mangas transparentes vaporosas. 7 de 9 Ver Todo Paris Hilton Paris Hilton, look del dia Credit: 2022 Instar Images/The Grosby Group Como una muñequita lució la socialité con este vestido negro con lunares. 8 de 9 Ver Todo Selena Gómez Selena Gomez, look del dia Credit: 2022 Mega/The Grosby Group Vimos a la cantante y actriz protegiéndose del frío en la ciudad de Nueva York con este hermoso abrigo verde. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

