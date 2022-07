El look del día - julio 28, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Alessandra Ambrosio, Adamari López y Giselle Blondet son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Captamos a la modelo brasileña con este veraniego conjunto naranja de falda maxi y crop top. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Cynthia Urías Cynthia Urias Credit: Instagram/Cynthia Urías Como una muñequita lució la presentadora mexicana con este minivestido fucsia de manga larga con cutouts. 2 de 8 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora combinó su clásico vestido verde con sandalias multicolor de Flor de María. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo Este vestido verde neón de encaje le quedó hermoso a la presentadora. 4 de 8 Ver Todo Giselle Blondet Giselle Blondet Credit: Instagram/Giselle Blondet Hermosa lució la presentadora con este vestido amarillo con los hombros al descubierto y abertura frontal. 5 de 8 Ver Todo Jimena Gallegos Jimena Gallegos Credit: Instagram/Jimena Gallegos La presentadora eligió este coqueto fucsia conjunto de minifalda y crop top, para una de las más recientes galas de La casa de los famosos (Telemundo). 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Maribel Guardia Maribel Guardia Credit: Instagram/Maribel Guardia La artista presumió en redes su fabuloso vestido maxi con lunares. 7 de 8 Ver Todo Tania Rincón Tania Rincon Credit: Instagram/Tania Rincón La presentadora mexicana llegó a los estudios del programa Hoy (Televisa), ataviada con este divertido vestido de flecos multicolor. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

