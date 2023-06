Así reaccionó Adamari López a críticas por usar ajustado short Luego de presumir un atuendo que pretendía dar un mensaje positivo, Adamari López se convirtió en motivo de señalamientos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Con el fin de mostrar una actitud positiva durante el inicio de semana, Adamari López quiso lucir un atuendo conformado por una blusa corta de tirantes y un ajustado short dorado. Además, hizo una broma sobre la comida y el peso corporal. "Lunes de autoestima y yo estoy riquísima ¿quién amanece con este mood?"; escribió en su cuenta de Instagram; dicho texto lo acompañó con un video. Los comentarios al respecto por parte de los cibernautas no se hicieron esperar con señalamientos contra la actriz. "Por favor mírate en el espejo antes de publicar tus fotos. Eres bella y fabulosa, pero el tamaño de tus shorts es pequeño", dijo una usuaria. "Bella hermosa, ponte una toalla femenina, para que no se marque la pata de camello"; "Terrible le queda el tiro con ese pantalón, un espejito por favor"; "Señora Adamaris esos short no le lucen"; "Que feo están esos shorts. Porque no revisas el vídeo antes de publicar. Por favor"; "Todo respeto pero esos shorts se ven horribles. Sin comentarios", y "Que no tendrán otro talento que usan esas tácticas para llamar la atención. Al rato en la escuela las amiguitas de aleya le van a decir. Y luego salen que el bullying", fueron otros comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante las críticas, la conductora no se quedó callada y así respondió. "Afirmaciones para una semana exitosa. Puedo lograr lo que me proponga", escribió en una historia que publicó en la misma red social. "Hoy seré mejor que ayer. Vivo el momento y lo disfruto. Tengo todo para ser feliz. Disuelvo las limitaciones de mi pasado. Tú puedes", mencionó. Adamari López También volvió a subir el audiovisual que causó polémica y otra imagen con el mismo vestuario. Así, Adamari López dejó claro que este tipo de críticas no le preocupan.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así reaccionó Adamari López a críticas por usar ajustado short

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.