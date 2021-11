Adamari López reacciona a una imagen suya del pasado con 30 libras de más: "No ha sido fácil" La conductora compartió un video de cuando empezaba el importante reto de llegar hasta donde está hoy. "Estoy sorprendida de lo que he logrado". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cambio de Adamari López ha sido uno de los temas más comentados este año. Y no solo porque la transformación haya sido enorme, sino por el esfuerzo y empeño que ha dejado y sigue dejando en el camino para lograrlo. Es de esas cosas que solo se consiguen con fuerza de voluntad y sudor. Y ella lo ha dado todo. Un ejemplo evidente de que solo es posible si quieres. Precisamente sobre esos duros comienzos antes de alcanzar su meta o, mejor dicho, aprender una nueva forma de vida, la conductora reaccionó al ver unas imágenes de cuando empezó todo. "Me encontré este video de hace un tiempo cuando apenas estaba empezando con el ejercicio y la verdad ¡estoy sorprendida de lo que he logrado!", expresó orgullosa de todo lo que ha sucedido después. Ahora se atreve con todo. Más de 30 libras menos, una vida mucho más activa y saludable y, sobre todo, un gran bienestar personal han sido los responsables de su actual estado. La también actriz quiso transmitir que por muy difícil que se vea el camino, solo es cuestión de empezar a andar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No ha sido fácil, pero definitivamente vale la pena el esfuerzo. Espero animarlos a que tomen la decisión", escribió con esa energía bonita que desprende. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram hoy Día (Telemundo) Aunque Adamari luce espectacular y no hay modelo de ropa que se le resista, lo más importante para ella, y es lo que siempre ha querido destacar, es la salud. No se trata de perder libras, sino de adquirir unos hábitos saludables para mantenerse en forma y bien.

