Adamari López presume su extensa colección de zapatos y confiesa cuáles son sus favoritos La puertorriqueña admite ser una "fanática de los zapatos" y nos muestra su colección mientras pasea por su clóset y destaca varios de sus modelos predilectos del momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López ha regresado de sus largas vacaciones por Europa y para alegría de sus seguidores ha vuelto con fuerza a las redes compartiendo nuevo contenido, además de continuar con su día a día con importantes eventos personales, como llevar al cole a Alaïa junto a su ex, Toni Costa. En esta ocasión, la puertorriqueña nos ha vuelto a mostrar su envidiable clóset donde guarda su extensísima colección de zapatos, con filas y filas, estanterías llenas de calzado ¡que guarda desde que era jovencita! Y si la amante de la moda demuestra con sus looks que sigue las últimas tendencias, no se queda atrás en cuanto a sus pies se refiera pues ella misma se define como "fanática de los zapatos". Pero, ¿qué estilo es su favorito en la actualidad? ¿Serán los tacones, las cuñas o las zapatillas cómodas? Adamari Lopez confiesa zapatos favoritos Credit: Facebook Watch "Realmente me gusta de todo y tengo de todos los estilos", comenta la comunicadora paseando por su vestidor. "Con el pasar de los años me he acostumbrado a usar un poco más los stiletto para eventos o la televisión pero para mi vida diaria he tratado de usar mucho más zapatos cómodos, sandalias y tenis". Adamari Lopez confiesa zapatos favoritos Credit: Facebook watch A pesar de que ya cuenta con numerosos pares, la mamá de Alaïa confiesa que no puede resistirse a añadir nuevos diseños cuando va de compras. "Trato de no comprar tanto, pero cuando voy a la tienda y los veo pienso 'este me iría bien'". Adamari Lopez confiesa zapatos favoritos Credit: Facebook Watch Aunque podemos encontrar modelos de todos los colores y formas la comodidad le ha ganado el pulso a la también actriz, quien compartió con sus admiradores su actual par favorito de zapatos. "Los tengo en otra variedad, un poquito más altivos, no son nada caros, son Steve Madden", explica enseñando a la cámara unas sandalias de cuña de yute con tiras transparentes. "Son los segundos que tengo porque los primeros los dejé hechos leña. Me combinan con todo, son super cómodos y me gustan muchísimo". La expresentadora de Telemundo también nos confió sus trucos para largar la vida de sus tacones, como cambiar el taco cuando llevan largo tiempo sin usarse, o cómo le sigue gustando cargar a su hija de 8 años, por lo que es esencial llevar el pie bien sujeto, con zapatos cómodos como las sandalias planas o las cuñas. Esto puede suponer un dilema en ocasiones, porque también ama cómo le hacen lucir un par de altísimos tacones. Adamari Lopez confiesa zapatos favoritos Credit: Facebook watch Precisamente en el universo de los tacones la ojiverde ha encontrado una nueva marca favorita, se trata de Flor de María Collection, de la diseñadora peruana Flor de María Rivera, de quien nos mostró uno de los últimos modelos que ha adquirido. "Ya saben que viene la película de la Barbie y precisamente son como un Barbie show. Mira que belleza, hace zapatos delicados y femeninos, tengo muchos de ella y los usaba sobre todo el en show", comparte con un coqueto par de tacones rosados decorados con un gran lazo, en la mano. Flor de María es además una de las firmas destacadas en Tacones de culto, el libro de Úrsula Carranza, exdirectora de moda y belleza de People en Español, donde menciona a la puertorriqueña como inspiración. "Úrsula sacó este libro con los más influyente en el mundo de la moda de los zapatos. Aquí esta Flor, y ella destaca [a] sus musas y pone mi nombre..,. así que súper emocionada de haber salido en este libro". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Al despedirse de sus seguidores, López les dejó una última verdad. "Yo mientras más grande, más cómoda quiero estar". ¿Os pasa lo mismo?

