¡Adamari López presume bikinazo de infarto en un viaje de placer a Punta Cana! La conductora voló este fin de semana a Republica Dominicana para celebrar un cumpleaños muy especial y dejó a todos boquiabiertos con su espectacular figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Que Adamari López luce espectacular, es algo que ya se sabe. Cada aparición en redes sociales o en televisión es una explosión de belleza y bienestar. Desde su página de Facebook, la conductora compartía los detalles de este viaje exprés a Punta Cana con motivo del cumpleaños de titi Cynthia, a quien sorprendería con esta emotiva celebración. Su llegada a la isla ha sido apoteósica ¡y Ada no ha parado! Además de protagonizar una sesión de fotos, también se ha dejado ver en traje de baño presumiendo así su impresionante figura. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López Adamari, quien está acompañada de su hija Alaïa, no solo ha disfrutado de las paradisíacas playas del lugar, sino que también asistió a un show del Circo del Sol que llenó de emoción y sonrisas a madre e hija, y también a la cumpleañera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un fin de semana de pura diversión que la también actriz ha ido mostrando a través de imágenes en sus plataformas. Tanto ella como su pequeña se mostraban así de entusiasmadas en el aeropuerto poco antes de partir. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Cynthia Torres "Aquí estoy con Alaïta en el aeropuerto porque la sorprendí con la noticia de que haremos un viaje exprés a Punta Cana para el cumpleaños de titi Chyntia. ¡Miren lo emocionada que está! Me encanta ver a mi princesa así de feliz", escribió entusiasmada por la sorpresa y la dicha de su chiquitina. El fin de semana acaba de empezar, así que... ¡a gozar!

