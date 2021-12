¡Redes enfurecen con Adamari López al volver a promover su régimen de adelgazamiento! "También recomienda al doctor que te hizo la reducción de estómago, amiga", escribió una fan en el muro de la mamá de Alaïa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López rara vez suele verse envuelta en polémicas, su carrera ha sido íntegra y su vida familiar junto a su ex Toni Costa bastante íntima, ya que para su audiencia su separación nació de la nada, pese al tiempo que dedica a las redes y frente a las cámaras. Sin embargo, un comentario inocente de Olga Tañón puso este fin de año a la famosa conductora contra las cuerdas… Según la cantante, Adamari López se habría sometido a la famosa operación del balón, muy efectiva para tratar la obesidad. Adamari López nunca ha confirmado ni desmentido lo mencionado, pero sí aprovechó para lanzar un par de mensajes mencionando sin mencionar lo sucedido, como en un reel con una melodía de Olga Tañón en el que podía escucharse: "Que digan lo que quieran de mí…". El caso es que cuando la conductora de Hoy Día volvió hoy a colgar su clip publicitario promocionando su "dieta", sus fans se le echaron encima, para burlarse, para enojarse, o para apoyarla. Adamari López Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cada quién con su cuento, pero no me parece que engañe a la gente diciendo de un sistema de adelgazamiento que ella no hizo para disminuir de talla", comentaba una usuaria añadiendo un smiley de nariz larga, a lo Pinocho, cuyo comentario fue el que alcanzó más likes en el feed de Adamari; "ella estuvo más de un año con ellos y no bajaba una onza y de repente… ¡zas! Bajó todo. No es lógico", dudaba una de las respuestas al comentario previo. Adamari López Credit: IG Adamari López "También recomienda el doctor que hizo la reducción de estómago, amiga", decía alguien más en tono de broma. "Puedes hacer cualquier cosa en la vida para bajar de peso, pero si cuidas lo que comes, las cantidades y no haces actividades físicas no te sirve de nada. Sea la manga o lo que sea que se haya hecho, es de aplaudir. Se ha mantenido en forma y se ve que se cuida, no sé porque tienen que acentuar tanto lo de la manga gástrica, como si Vds. se lo pagaron. Hasta lo que no se comen les cae mal", le defendía en cambio una de sus fans. Durante el fin de semana, Ada y Alaïa mostraron sus encantadores looks en pijama a juego frente al árbol, con los que abrieron los regalos de Navidad.

