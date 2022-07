El look del día – julio 29, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style Thalía, Jennifer López y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Eva Longoria Eva Longoria Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz de raíces mexicanas complementó un vestido casual y playero con accesorios fucsia y gafas oversized. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer López Credit: Mega/The Grosby Group Su viaje por Europa continuó en Capri, donde la cantante vistió un set de blusa y short estampado, chanclas doradas y gafas redondas. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style Asesorada por la estilista Denise del Pino, la presentadora vistió un vestido de encaje blanco de La Vanidosa Boutique. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Thalía Thalia Credit: Instagram/Thalia Asistió a un juego de los Mets de Nueva York vistiendo una camisa del equipo sobre un atuendo blanco monocromático complementado con una bolsa amarilla de Prada. 4 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: IG/Karla Martinez Con su falda, sandalias y hasta labial anaranjado, la querida mexicana demostró un look perfecto para el verano. 5 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Presumió sus curvas con este vestido verde neón ceñido de Latin Gal Boutique y sandalias a juego. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nicole Suarez Nicole Suarez Credit: IG/Bendito Closet Style Chic y sofisticada, la presentadora optó por un vestido negro y rojo con tacones nude. 7 de 9 Ver Todo Lauren Sánchez Lauren Sanchez, Jeff Bezos Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Junto a su novio Jeff Bezos, la periodista salió a almorzar en Londres vistiendo una prenda blanca ceñida y zapatillas cómodas y prácticas. 8 de 9 Ver Todo Dua Lipa Dua Lipa Credit: Barry Brecheisen/Getty Images for Puma La cantante llevó un set deportivo de Puma en tono lila para visitar a un evento de la marca en Chicago. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

