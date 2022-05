Adamari López se somete a novedoso tratamiento para mejorar la piel del rostro La conductora puertorriqueña ha probado la carboxiterapia pero ¿qué beneficios tiene esta técnica? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López no tiene secretos para con sus seguidores y a menudo comparte los tratamientos a los que se somete para verse mejor, ya sea para reparar la flacidez de su estómago, una visita al salón de peluquería o lo último en técnicas rejuvenecedoras para el rostro. Y es que si a la conductora la soltería le ha sentado genial, y ha apostado por cuidarse más que nunca con una disciplina férrea al seguir sus rutinas de ejercicio, la puertorriqueña de 50 años también echa mano de la tecnología para verse aún mejor. En su "lunes de consentimiento", la querida presentadora acudió a un centro de belleza de Miami para someterse a un novedoso tratamiento que ha sido la primera en probar en este centro. "Tiene el efecto del microneedling y los peeling, pero es carboxiterapia, una tecnología que estamos tratando en Estados Unidos", explicó su esteticista Valentina Algarra en un video que López compartió en sus historia de Instagram. Las ventajas respecto a las otras técnicas mencionadas es que esta no causa tantas molestias pues no utiliza agujas ni ácidos químicos. Adamari tratamiento piel carboxiterapia Credit: Instagram La carboxiterapia consiste en infiltrar dióxido de carbono bajo la piel. Cuando la hemoglobina detecta que hay una saturación de dióxido de carbono, se lo lleva y deja oxígeno en su lugar. lo que tiene muchos beneficios en la dermis. Al parecer, los beneficios de este tratamientos son muchos "aclara la piel, baja las arruguitas, [mejora] la textura, cierra los poros para dar brillo a la piel, oxigenarla…" continúa la experta. Además, sus efectos se notan al instante y puede usarse en casi cualquier tipo de piel. En el video, la mamá de Alaïa se encuentra en primer plano y podemos apreciar que la también actriz luce espectacular. Con una piel tersa y uniforme y sus ojos azules llenos de vitalidad. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Con esta energía, no es de extrañar que Ada esté en un gran momento profesional, triunfando en hoy Día y también con sorprendentes incursiones en el mundo de la moda, como el último e inspirador posado para Gustavo Arango que nos dejó con la boca abierta.

