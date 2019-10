Adamari López se hizo un drástico cambio de look y así luce ahora La presentadora llevaba mucho tiempo perteneciendo al club de las rubias. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las celebridades se cambian de look casi como se cambian de ropa y siempre nos preguntamos cómo es que no pierden el cabello con tantos procesos. Pero lo cierto es que nada como un cambio para darle inicio a una nueva temporada del año, para iniciar una nueva etapa en la vida o simplemente para verte diferente, y eso lo saben muy bien las famosas quienes en cualquier momento aparecen con un look diferente. Y la verdad tenemos que admitir que los dos últimos años son muchas las celebridades que nos han sorprendido aclarándose el cabello y entrando al club de las rubias. Pero esta vez tenemos un cambio inesperado. Y es que resulta que Adamari López hizo lo contrario de lo que han estado haciendo la mayoría de las artistas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora decidió dejar el rubio atrás y convertirse en pelinegra. Así como lo lees, la guapa y querida puertorriqueña ahora luce cabello negro y la verdad es que, con ese rostro y el color de sus ojos, no podemos negra que le sienta muy bien. Image zoom Instagram/Un nuevo día El nuevo look de López lo vimos gracias a una foto que publicó Un nuevo día (Telemundo) en su cuenta de Instagram dónde la presentadora aparece luciendo un conjunto de minifalda con vuelos y camisa de manga larga, y zapatos negros de plataforma. Pero lo que nos sorprendió fue verla con su melena superoscura, un cambio bastante drástico si lo comparamos con el cabello rubio que ha tenido en los últimos años. De hecho, no recordamos bien cuándo fue la última vez que la vimos con el cabello tan oscuro. Este nuevo look de cabello marrón oscuro es perfecto para las temporadas de otoño e invierno, y además permite que el pelo descanse un poco de los aclarantes y tintes dañinos. Así que no está nada mal. ¿Qué te parece? Advertisement

Close Share options

Close View image Adamari López se hizo un drástico cambio de look y así luce ahora

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.