5 imágenes que demuestran que Adamari López ya tiene una nueva figura Los constantes esfuerzos de la presentadora ya están dando frutos. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que empezó a trabajar en el programa matutino de Telemundo, Hoy día, antes conocido como Un nuevo día, Adamari López ha mostrado todas las partes de su vida con sus fieles seguidores, incluyendo la batalla por convertirse en mamá, su constante lucha para mantenerse libre de cáncer y su historia de amor con su prometido Tony Costa. También en los últimos años ha sido muy sincera a la hora de hablar de su esfuerzo por bajar de peso y llevar una vida más saludable. Es por eso por lo que hace un poco más de un año, la puertorriqueña se convirtió en embajadora de Weight Watchers, su primer paso para empezar a comer mejor para estar más saludable y de paso bajar esas libras de más. En ese momento, López también comenzó una rutina de ejercicios guiada por un entrenador y teniendo siempre el apoyo de su pareja, con quien incluso hacía rutinas de baile que la ayudaban sudar y a seguir enfocada en su misión de bajar de peso. Han sido muchos meses de sacrificios, los cuales ya han dado resultados increíbles que hemos podido ir viendo en las imágenes que ha publicado Hoy día (Telemundo), en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram/Hoy Día Image zoom Credit: Instagram/Hoy Día Image zoom Credit: Instagram/Hoy día Image zoom Credit: Instagram/Hoy día Image zoom Credit: Instagram/Hoy Día Con su nueva figura, López también le ha dado un giro a su estilo. Ahora la vemos llevando piezas más ceñidas al cuerpo y siluetas más modernas. También la vemos con looks más coloridos y juveniles, algo que nos encanta. Si sigue así, para el verano tendremos una Adamari totalmente renovada. ¡Bravo!

