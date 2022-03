El look del día - marzo 16, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería adamari lopez, look del dia Credit: Cortesía No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Anne Hathaway, Adamari López y Alix Aspe son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea legarreta Para una edición más del programa Hoy (Televisa), la presentadora eligió este conjunto negro de palazzos y crop top de manga larga, de BCBGMAXAZRIA. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anne Hathaway Anne Hathaway, look del dia Credit: 2022 Best Image/The Grosby Group La talentosa actriz iluminó las calles de Nueva York con este fabuloso conjunto estampado. 2 de 9 Ver Todo Adamari López adamari lopez, look del dia Credit: Cortesía Este ceñido vestido rojo demostró que la presentadora goza de una figura envidiable. ¡Wow! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel La presentadora combinó su vestido rojo de seda con botines negros, para despertar a los latinos de Estados Unidos en Despierta América (Univision) 4 de 9 Ver Todo Giselle Blondet Giselle Blondet, look del dia Credit: Instagram/Giselle Blondet Fresca y juvenil lució la presentadora con este coqueto minivestido negro con cuello halter. 5 de 9 Ver Todo Jessica Carrillo Jessica Carrillo, look del dia Credit: Instagram/Jessica Carrillo El tono azul real de este hermoso vestido le va de maravilla a la presentadora. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martínez Hermosa lució la presentadora mexicana con este look de falda verde oliva, top negro de cuello alto y botines. 7 de 9 Ver Todo Maribel Guardia Maribel Guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia La cantante dejó a sus seguidores boquiabiertos al posar con este sexy minivestido estampado con vuelos que la hacía lucir como toda una jovencita. 8 de 9 Ver Todo Alix Aspe Alix Aspe, look del dia Credit: Instagram/Alix Aspe Este minivestido rojo con cuello halter y espalda al descubierto, le sentó de maravilla a la figura de la presentadora. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

