El look del día - abril 3, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, el look del día Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Anitta, Adamari López y Marjorie de Sousa son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Paula Echevarría Paula Echevarría, look del dia Credit: Instagram/Paula Echevarría La actriz española se fue de fiesta con este hermoso vestido blanco con transparencias, mangas abullonadas y abertura frontal. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta Para una edición especial del programa Hoy (Televisa), la presentadora eligió este elegante traje negro con vuelos en las mangas y abertura frontal. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, el look del día Credit: Instagram/Bendito Closet La querida presentadora lució más esbelta que nunca con este coqueto minivestido fucsia de un solo hombro. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Anitta Anitta, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la cantate brasileña llegando a su hotel en Nueva York con este clásico vestido negro con cutout en la parte superior, combinado con botas a la rodilla y abrigo de cuero. 4 de 9 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del diaa Credit: Instagram/Francisca Lachapel La presentadora llegó a una de los más recientes shows de Despierta América (Univision) con este ceñido minivestido crema de manga larga. 5 de 9 Ver Todo Xochitl Gómez Xochitl Gomez, look del dia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La guapa actriz lució increíble en la premier, en Los Ángeles, de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness a la que llegó con este fabuloso vestido gris de encaje con cuello halter y vuelos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rachel McAdams Rachel McAdams, look del dia Credit: Rachel McAdams Para la misma premier, la talentosa actriz optó por este traje amarillo con pedrería, transparencias y capa. 7 de 9 Ver Todo Marjorie de Sousa Marjorie de sousa, look del dia Credit: Instagram/Marjorie de Sousa La actriz se fue a un festival de música en Carolina del Norte, ataviada con este look de pantalón corto de mezclilla, top strapless, sombrero y llamativas botas verdes con flecos. 8 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela, look del día Credit: Instagram/Marlene Favela Vimos a la actriz dando un paseo por las calles de la Ciudad de México ataviada con este primaveral vestido maxi. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - abril 3, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.