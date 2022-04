El look del día - abril 5, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Eiza González, Adamari López y Galilea Montijo son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta La presentadora mexicana combinó su llamativa blusa azul real con una clásica falda negra con corte A. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquinquirá Delgado Chiquinquira delgado, look del dia Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado Los clásicos jeans skinny que llevó la presentadora lucieron más elegante con esta chaqueta amarilla y zapatos de punta del mismo color. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora lució más delgada que nunca con este hermoso conjunto blanco de pantalón corto y chaqueta, que combinó con sandalias doradas. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Eiza González Eiza Gonzalez, look del dia Credit: Albert L. Ortega/Getty Images Superelegante y sofisticada lució la actriz con este vestido colorblock de un solo hombro, de Fendi. 4 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Sexy y juvenil lució la presentadora mexicana con este conjunto naranja de falda midi y top con cutouts. 5 de 9 Ver Todo Giselle Blondet Giselle Blondet, look del dia Credit: Instagram/Giselle Blondet Este minivestido azul turquesa hizo que la presentadora puertorriqueña luciera más fresca y juvenil. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez, look del dia Credit: Instagram/Jessica Rodríguez La presentadora de Despierta América (Univision), combinó su minivestido blanco con cómodos tenis. 7 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martinez Fresca y juvenil lució la presentadora con este look de jeans de talle alto, crop top negro, chaqueta cropped y clutch marrón. 8 de 9 Ver Todo Reina Máxima de Holanda Reina Maxima, look del dia Credit: Patrick van Katwijk/WireImage Muy sofisticada lució su majestad con este vestido morado, que complementó con abrigo gris, sombrero y zapatos de punta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - abril 5, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.