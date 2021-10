El look del día - octobre 5, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Hoy día No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Eiza González, Adamari López y Ana Bárbara son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Ana Bárbara Ana Barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Bárbara Quedamos fascinadas con este otoñal conjunto naranja de minifalda y chaqueta que portó la cantante mexicana. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina, Look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina Hermosa lució la presentadora con este coqueto minivestido rojo con vuelos. 2 de 9 Ver Todo Dakota Johnson Dakota Johnson, look del dia Credit: 2021 The Image Direct/The Grosby Group La actriz acaparó miradas en las calles de Nueva York por las que se paseó con este fabuloso minivestido negro con cutouts y plumas. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Adamari López adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Hoy día Este vestido a cuadros con mangas abullonadas y vuelos, hizo que la presentadora luciera muy clásica y elegante. 4 de 9 Ver Todo Demi Moore Demi Moore, look del dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Superelegante y moderna lució actriz con este conjunto a cuadros que complementó con un top de cuello alto y un abrigo color camello. 5 de 9 Ver Todo Eiza González Eiza Gonzalez, look del dia Credit: 2021 Spread Pictures/The Grosby Group Captamos a la actriz saliendo de un restaurante ataviada con este look casual de jeans negros, top del mismo color y jacket oversized de cuero. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kate Middleton Kate Middleton, look del dia Credit: Karwai Tang/WireImage La duquesa Cambridge llegó a un evento en Londres con este clásico y elegante conjunto a cuadros de falda plisada y blusa de manga larga con lazada. 7 de 9 Ver Todo Lucy Hale Lucy Hale, look del dia Credit: Pierre Suu/Getty Images Con este look de minifalda crema con bordados, suéter negro , loafers y minibolso rosado, llegó la actriz al desfile de Miu Miu en Par´ís. 8 de 9 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarria, look del dia Credit: Instagram/Paula Echevarría Nos encantó esta moderna combinación de morado con verde que llevó la actriz española. ¿Te gusta? 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

