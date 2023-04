¡Adamari López presume nueva imagen! "Cuéntenme si les gusta el resultado" La conductora hizo explotar las redes con este look del que mostró el antes y el después. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que anunciara su salida de Hoy día, Adamari López se ha dedicado a disfrutar de la vida, de su pequeña Alaïa y de sí misma más que nunca. Además de gozar a lo grande en la boda de Alix Aspe y de su tiempo libre, la conductora se está mimando, ahora que no tiene que madrugar tanto. Una de sus más recientes publicaciones impactaba a sus seguidores por el cambio de imagen tras lucir un estilo distinto de maquillaje. Sin embargo, los piropos no solo se enfocaron en su rostro perfectamente retocado por los colores y las brochas de la mano de maquilladora Mariela Bagnato, sino también por cómo luce su piel sin una gota de maquillaje. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent "Mírenlo hasta el final y me cuéntenme si les gusta el resultado", escribió. Los mensajes se multiplicaron tras la publicación para aplaudir ambos looks pero, sobre todo, para destacar su belleza al natural. "Tienes un cutis muy bonito", "Sin maquillaje, como una nena", "Una de las pocas mujeres que se ve hermosa sin maquillaje", "De cualquier manera eres bella", "Extremadamente bella, con o sin maquillaje", le expresaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari también compartió en sus historias una rica salsa bailada en la fiesta nupcial de su colega Alix, donde la puertorriqueña sacó de paseo a sus caderas y su sabor caribeño. Danilo Márquez Valdés, famosos maquillador y estilista, fue su compañero de baile al ritmo de Marc Anthony.

