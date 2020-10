Close

Adamari López muestra el lifting sin cirugía que se hace y que ha rejuvenecido su rostro La conductora compartió el secreto de su piel sin arrugas y tersa a sus 49 años. Y lo mejor de todo ¡es que no hay que pasar por quirófano! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Da igual el tiempo que pase, ella siempre luce joven. Es como si Adamari López tuviera la fórmula de la eterna juventud. A sus 49 años luce uno de los rostros más saludables y cuidados del medio. Los genes hacen mucho pero, ¿qué otro secretillo tiene la puertorriqueña para ralentizar la llegada de las arrugas? Entregada a su público y sin secretos en este sentido, la co-presentadora de Un nuevo día compartió su maravilloso secreto con su público. Se trata de un lifting, pero no uno cualquiera. Sus siglas son HIFU y se trata del ultrasonido enfocado de alta intensidad, un tratamiento sin cirugía ni quirófano. Tal y como explica la doctora en el video, este tratamiento disminuye la flacidez que se produce con los años y elimina la tan odiada papada que a partir de cierta edad se hace más notable. Especialmente si se sube y baja de peso considerablemente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es un lifting inmediato que no requiere de vendajes ni produce dolor alguno. Al contrario, parece un masaje facial con calor cuyos resultados son inmediatos a juzgar por las imágenes del después de la feliz mamá. Image zoom Adamari López IG/Un Nuevo Día Ella siempre luce perfecta y ahora entendemos mejor el porqué. Eso sumado a una buena hidratación y limpieza tienen como resultado una piel tan envidiable como la de Adamari. ¡Toma nota!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Adamari López muestra el lifting sin cirugía que se hace y que ha rejuvenecido su rostro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.