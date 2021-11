Adamari López muestra los estragos de su bajada de peso y qué ha hecho para solucionarlo Han sido más de 30 libras lo que ha perdido y eso pasa factura en el cuerpo. Sincera como siempre, la conductora ha compartido cómo le ha afectado, pero también cómo repararlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López irradia luz. Se ve y se siente espectacular y eso lo transmite en cada plano que sacan de ella en televisión. Y no solo porque luzca más en forma que nunca, sino porque está más plena y segura de sí misma. Hace días revelaba que han sido más de 30 libras las que se ha quitado de encima. Una bajada que ha sido poco a poco y sin efecto yoyo. El resultado salta a la vista de todos, ha vuelto a ese cuerpecito de adolescente en el que todo luce perfecto. Sin embargo, y en sus propias palabras, esta bajada también ha tenido sus estragos. No todo es de color de rosa. Y aunque los efectos no son especialmente graves o importantes, sí hay que ponerles un parón para que la cosa no vaya a más. A través de un video de lo más interesante en Facebook, mostró qué parte de su cuerpo se ha visto más afectada y qué está haciendo para remediarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ustedes saben que la edad como mujeres nos pasa factura y, además, con la pérdida de peso que he estado teniendo hay que cuidarse", explicó mientras se hacía un tratamiento de láser. Lo que hace esta técnica es que mantiene el colágeno y le da elasticidad a la piel. Por el momento, la parte que más se resiente es el cuello, donde tras una bajada notable de libras, es donde se suelen acumular las arrugas. Adamari López Credit: Instagram hoy Día "¡Miren cómo quedó ese cuellito!", dijo feliz. "A seguir cuidándonos y dedicándonos un poquito de tiempo", se despidió encantada. El cambio de Adamari demuestra que sí se puede y que todo es posible con esfuerzo, disciplina y, sobre todo, mucho amor a sí misma. ¡Enhorabuena!

