Adamari López impacta al mostrar una de las partes más espectaculares de su casa La presentadora compartió uno de los rincones de su hogar totalmente remodelado y con todo lujo de detalles. "Parece una boutique". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su casa es su templo, el espacio donde más feliz se siente. Desde su adquisición, Adamari López ha ido haciendo reformas y mejoras a su hogar, hoy convertido en un lugar cuidado al detalle, cómodo y práctico. Sus últimos tutoriales y videos interactivos con sus seguidores han sido desde una de las estancias favoritas de la presentadora. El lugar con el que toda mujer sueña y que, en su caso y después de una remodelación, ha quedado inmaculado. "Es como una boutique, es muy lujoso", le escribió una de sus seguidoras, impactada con el tamaño y la distribución perfecta de su enorme vestidor. Adamari López Credit: IG/Adamari López Con motivo de sus viajes, por ejemplo, el más reciente a Las Bahamas, Adamari quiso compartir con su gente querida qué bolsa le es de gran ayuda porque "me cabe todo, ¡hasta una sábana!", contó entre risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El vestidor es una habitación con diversos armarios abiertos donde la ropa está organizada por sectores. Es decir, sin mezclar tops con faldas, ni pantalones. Cada prenda tiene su espacio diferenciado, lo que lo hace fácil de manejar y muy acogedor. En el centro de la habitación hay una isla de cajones para accesorios. En otro de sus videos reconoció que a pesar de tener mucha variedad, no siempre utiliza todo lo que tiene y termina recurriendo a lo mismo. "Buscando cartera para ponerme en el día, con tanta cartera ustedes dirán: 'ay, ella se cambiará de cartera todos los días'. La verdad es que no, muy mal por mí", reconoció la también actriz. Sus seguidores en Facebook quedaron fascinados con este rincón de su casa, un espacio que ya se ha convertido el lugar de encuentro común entre ellos y la puertorriqueña.

