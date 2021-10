Adamari López muestra el 'antes' de su look en Así se baila y le llueven piropos: "Sin maquillaje te ves más hermosa" La carismática presentadora puertorriqueña se mostró este domingo sin una gota de maquillaje y con el cabello al natural en las redes sociales y le llovieron piropos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López en Así se baila | Credit: Instagram Karla B Adamari López logra sorprender al público cada semana con los looks que luce como jueza de la competencia de baile Así se baila (Telemundo) y este domingo no fue la excepción. La carismática presentadora puertorriqueña volvió a acaparar miradas ataviada con un ceñido vestido rojo que complementó con un maquillaje y peinado acordes para la ocasión. "Disfruté mucho la 5ta gala de Así se baila", escribió la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales a través de su cuenta de Instagram, donde agradeció al talentoso equipo encabezado por la fashion stylist Karla Birbragher que cada domingo se encarga de elegir cuidadosamente sus looks para que pueda lucir así de espectacular. La copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) compartió en esta ocasión un video en la citada red social en el que muestra el 'antes y el después' de su look. Adamari López Adamari López con maquillaje | Credit: Instagram Adamari López Se trata de una grabación de apenas unos segundos de duración en la que la expareja de Toni Costa se deja ver primero al natural sin una gota de maquillaje para acto seguido mostrarse ya lista con el peinado y el maquillaje que lució este domingo durante el show. "¡Qué bueno sería que el proceso de maquillarme y peinarme fuera así de rápido!", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para sorpresa de la propia Adamari, fue su rostro libre de maquillaje el que se robó todo el protagonismo, generando un sinfín de elogios entre sus incondicionales fans. Adamari López Adamari López sin maquillaje | Credit: Instagram Adamari López "Eres superhermosa, pero mira la bendición que tienes y es que eres una de las pocas mujeres que se ve más hermosa sin maquillaje", comentó una de sus seguidoras. "Sin maquillaje te ves como una chica de 15 años", opinó otra persona. Con o sin maquillaje la realidad es que la belleza de Adamari cautiva a todos.

