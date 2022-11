El look del día - noviembre 15, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Julia Roberts, Adamari López y Aislinn Derbez son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Anya Taylor-Joy <p>La actriz parecía una muñequita con este diseño de Dior. </p> La actriz parecía una muñequita con este diseño de Dior. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca <p>Estas botas negras por encima de la rodilla fuero el complemento perfecto para este minivestido estampado que portó la presentadora.</p> Estas botas negras por encima de la rodilla fuero el complemento perfecto para este minivestido estampado que portó la presentadora. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito closet La querida presentadora presumió su diminuta cintura con este ceñido vestido verde. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Julia Roberts Julia Roberts Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la icónica actriz en las calles de Nueva York ataviada con este set a rayas de minifalda, chaqueta y abrigo. 4 de 9 Ver Todo Kate Hudson Kate Hudson Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Fabulosa lució la actriz con este espectacular traje de Elie Saab. 5 de 9 Ver Todo Lucy Hale Lucy Hale Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz llegó a una velada navideña con este hermoso vestido crema con abertura frontal, que combinó con un clutch tipo caja y zapatos de punta. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aislinn Derbez Aislin Derbez Credit: Mezcalent La actriz acaparó miradas al llegar a un evento con este sexy vestido estampado que dejaba ver su tonificado abdomen. 7 de 9 Ver Todo Elizabeth Álvarez Elizabeth Gutierrez Credit: Mezcalent Nos encantó este vestido fucsia maxi con mangas tipo globo que llevó la actriz mexicana. 8 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Mezcalent Como de costumbre, la presentadora mexicana dio cátedra de estilo con este atrevido look. ¡Qué chic! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

