El look del día - septiembre 13, 2022

Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Anne Hathaway, Adamari López y Gaby Espino son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita?

Gaby Espino

Gaby Espino Credit: Mezcalent

Con este look casual llegó la actriz venezolana al lanzamiento, en Miami, de su nueva línea de ropa deportiva junto a Peace Love World.

Andrea Legarreta

Andrea Legarreta Credit: Instagram/Andrea Legarreta

Hermosa y femenina lució la presentadora mexicana con este vestido negro maxi con cuello halter.

Adamari López

Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet

La presentadora presumió su cinturita con este ceñido set negro adornado con perlas, de Vijovi Boutique.

Anne Hathaway

Anne Hathaway

Para asistir a un juego de tenis en el marco del US Open, la actriz eligió este look de falda amarilla de seda y camisa blanca.

Becky G

Becky G Credit: Taylor Hill/Getty Images

Captamos a la cantante a su llegada a un desfile de moda en Nueva York con este chic look de camisa blanca, falda plateada de metal y sandalias de plataforma.

Jessica Rodríguez

Jessica Rodriguez Credit: Instagram/Jessica Rodríguez

Como una princesa moderna lució la presentadora con este coqueto minivestido strapless con vuelos.

Katie Holmes

Katie Holmes Credit: Splash News/The Grosby Group

Vimos a la actriz en Nueva York ataviada con con este look muy otoñal que complementó con botas.

Kendall Jenner

Kendall Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group

La modelo mostró su tonificado abdomen con este look de pantalón acampanado y crop top con lunares.

Olivia Palermo

Olivia Palermo Credit: McCarthy/Getty Images for NYFW: The Shows

La socialité llegó a un desfile de moda con este coqueto minivestido negro y botas por encima de la rodilla.

