Adamari le demuestra a los haters que su nueva figura sí es el resultado de dieta y ejercicios La presentadora mostró parte de lo que hace para mantener una figura esbelta y tonificada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Adamari López empezó a bajar de peso, fueron muchos de sus fanáticos que se alegraron por su cambio y que incluso quisieron seguir su rutina, mientras que otros la empezaron a criticar y a acusar de haberse hecho una cirugía estética e incluso de haberse reducido el estómago. Lo cierto es que hace un poco más de un año que la puertorriqueña se convirtió en embajadora de Weight Watchers, y desde entonces empezó a cambiar su estilo de vida. Además de una dieta balanceada y hecha de acuerdo con sus necesidades, López empezó una fuerte rutina de ejercicios, cambios que la han ayudado a obtener la mejor figura de su vida. Ahora la presentadora mostró un poco de lo que hace para lucir tan espectacular. En una serie de videos que publicó en su cuenta de Instagram, López mostró un poco de la ardua rutina de ejercicios que hace cada día para mantener una figura delgada y tonificada. En las imágenes se la puede ver subiendo pesas y haciendo lagartijas, al igual que cardio en una bicicleta estacionaria y abdominales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari Lopez, look del dia Credit: Cortesía/Bendito Closet adamari lopez rutina de ejercicios Credit: Instagram adamari lopez rutina de ejercicios Credit: Instagram adamari lopez rutina de ejercicios Credit: Instagram adamari lopez rutina de ejercicios Credit: Instagram También, en otras ocasiones hemos visto que la presentadora también se hace masajes reductores y para combatir la celulitis. La realidad es que desde hace mucho tiempo López ha estado muy enfocada en su estilo de vida y a través de los últimos meses hemos visto cómo todo ese esfuerzo le ha dado increíbles resultados. ¿Todavía piensas que se hizo algún arreglo?

