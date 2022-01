¡Por fin! Adamari López muestra todo lo que tiene en su camerino La presentadora mostró el pequeño espacio que tiene en un camerino que comparte con muchas de sus compañeras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hablar de Adamari López, es hablar de una de las presentadoras más carismáticas de la televisión hispana y también, una de las más queridas. Y es que la guapa puertorriqueña lleva prácticamente toda su vida frente a los reflectores y ha logrado tener una de las carreras más exitosas. Si bien empezó como actriz tanto en su país como en México, ahora López es la presentadora de uno de los programas en español más importantes de Estados Unidos. Cada mañana la presentadora nos encanta con sus looks y muchas veces nos preguntamos cómo logra tener tanta energía y lucir regia levantándose tan temprano. Por suerte, López acaba de grabar un video en el que muestra cómo se prepara para entretener a los latinos de Estados Unidos. "No se si les he presentado en algún momento mi camerino, que no es solo mío. Es un camerino dónde [estamos] varias chicas de la cadena, dónde nos vestimos y tenemos nuestras cosas todas las mañanas", explica la puertorriqueña en dicho video. "Por lo general aquí hay alguien que nos ayuda a vestirnos y que nos tiene preseleccionada alguna ropa que nos vamos a [poner] durante la semana". En la publicación, la presentadora explicó que el camerino lo comparte con algunas de sus compañeras, entre ellas, Nicole Suárez, Jessica Carrillo y Alix Aspe, entre otras. Al mostrar su clóset nos percatamos de que tiene de todo un poco. camerino de adamari lopez, moda Credit: Facebook/Adamari López Camerino de Adamari López Credit: Facebook/Adamari López "Por lo general tenemos preseleccionadas cosas para ponernos. Lo que ya me puse en la semana lo han sacado, pero esto es lo que corresponde para estos próximos días. Hay botitas, yo no saco mis botitas de mi querida Flor de María, que me encantan. Traigo también cosas de casa, pero por lo general aquí están los zapatitos que uso durante la semana y lo que no, pues lo traigo de casa", explica López. "Tengo accesorios, tengo cremitas para ponerme, tengo maquillaje y una computadora que uso para el trabajo. Este es como ese lugarcito en dónde podemos poner todas nuestras cositas".

