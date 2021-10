¡Adiós a las arrugas! Adamari López muestra el antes y el después de ponerse botox La conductora reconoció que se hizo este retoque tras cumplir los 50 años para mejorar ciertas partes de su rostro. ¡Este fue el resultado final! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de cumplir 50 años, ni un año más ni uno menos, Adamari López dio un paso importante en su rutina de belleza: inyectarse botox. Genuina, como siempre, llevó a sus seguidores gracias a su cámara a la clínica donde daría este paso definitivo en su rostro. Y no solo eso, también mostró junto al doctor, el antes y después de este proceso. Aunque el propio especialista aseguró que la piel de la presentadora estaba bastante bien, dio a conocer los lugares de su cara que retocó para disimular ciertas arruguitas y dar más tersura a su piel. "Hoy paso por aquí a compartirles un cariñito que me hago para verme y sentirme bien", escribió junto a este detallado video en Facebook. El Dr. Márquez fue el encargado de llevar a cabo el proceso y quien también mostró las imágenes de cómo llegó y cuál ha sido el progreso de su piel. Antes de dar a conocer el proceso, Adamari quiso resaltar algo muy importante y definitivo a las personas que piensan hacerse lo mismo. "Les comparto este tip y por supuesto hacerlo con un buen doctor y con responsabilidad", destacó. Adamari lopez, tratamientos de belleza, faciales, cejas SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La actriz puertorriqueña nunca ha negado ser asidua a tratamientos de belleza. Se arregla sus cejas, se cuida mucho la piel con masajes y mima su cuerpo cada vez que puede. Pero todo ello destaca aún más gracias a la belleza natural que posee de forma innata. Uno de sus trucos infalibles es quitarse el maquillaje nada más llegar a casa y llevarlo solo en las ocasiones necesarias. Su cara lavada sigue luciendo como la de una jovencita a pesar de estar en la quinta década. Bella siempre, por dentro y fuera.

