¡Adamari López muestra orgullosa su abdomen de acero! El duro entrenamiento físico de la actriz no puede tener mejores resultados. Una salud de hierro, una motivación plena ¡y una tableta de chocolate de abdominales! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por muy bonito que suene el dicho 'el que la sigue la consigue', hay que tener mucha fuerza de voluntad para ponerse manos a la obra. Y Adamari López ha demostrado con creces en los últimos meses que le sobra. Es el vivo ejemplo de que si quieres puedes cambiar las cosas. Hasta hace un año, la conductora reconocía que el ejercicio no era santo de su devoción. Pero esa actividad que en su día le daba alergia hoy es su mayor aliada. La actriz compartió con sus seguidores su más reciente rutina de ejercicios donde dejó al descubierto su abdomen de acero y figura definida. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López De lo más aplicada y concentrada, la co-presentadora de Hoy día lució un espectacular modelo deportivo que marca sus curvas y deja entrever su cuerpo cada vez más definido. Su sudor le cuesta, pero también mucha satisfacción. La transformación de Adamari es un tema recurrente más allá de una apariencia física. El verdadero valor de la mamá de Alaïa es su entrega y disciplina para conseguir sus metas. Una actitud que se ve reflejada en su chiquitina en cada actividad que practica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López Adamari Lopez, look del dia, vestido a rayas Credit: Instagram/Hoy día El gran amor de Toni Costa ha mandado a paseo las excusas y dado mayor importancia al beneficio personal de practicar el deporte. Los resultados físicos y personales son la mayor recompensa para Ada, además de una gran lección para los millones de fans que la siguen y admiran. ¡Felicidades!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¡Adamari López muestra orgullosa su abdomen de acero!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.