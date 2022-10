El look del día - octubre 10, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería look del día Credit: Instagram Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en candidatas perfectas para esta galería. Adamari López, Roselyn Sánchez y Chiquinquirá Delgado son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Chiquinquirá Delgado look del día Credit: Instagram La conductora de Mira quien baila derrochó glamour en el primer show de la nueva temporada con este vestido asimétrico de volantes de tul con cola, cuerpo estilo corsé y una sola manga de Dona Matoshi. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Roselyn Sánchez look del día Credit: Instagram Siempre deslumbrante, la puertorriqueña presumió silueta con este vestido blanco con transparencias en el escote y un original cuello de la diseñadora Concepción Miranda. 2 de 9 Ver Todo Sherlyn look del día Credit: Instagram La actriz se estrenó como conductora tras bambalinas de Mira quien baila (Univisión) con este sexy vestido negro con aberturas en el abdomen, raja en la falda y cadenas de strass. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Adamari López look del día Credit: Instagram Con un aire muy juvenil, la conductora sorprendió a sus seguidores con este pantalón de estilo deportivo en azul real combinado con un crop top naranja de un solo hombro. 4 de 9 Ver Todo Salma Hayek look del día Credit: John Phillips/Getty Images for BFI Para el estreno de una película en Londres, la mexicana optó por un vestido amarillo flúor de falda plisada combinado con chaqueta negra y botas altas de punta de la firma Bottega Veneta. 5 de 9 Ver Todo Rosalía look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Al más puro estilo motomami, la cantante salió a cenar por Los Ángeles con este original vestido de cuero, con una raya blanca en la parte superior y una cremallera abierta en la falda que dejaba al aire su pierna. No le faltó un cinturón y lentes futuristas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sarah Jessica Parker look del día Credit: Gotham/GC Images Con un look monocromático la actriz le puso color a las calles de Nueva York. Acompañó su vestido cruzado en color magenta, con un cinturón y zapatos al tono y un bolso estampado. 7 de 9 Ver Todo Bella Hadid look del día Credit: Gotham/GC Images La modelo salió a celebrar su cumpleaños en Nueva York ataviada con un sexy vestido de encaje y sandalias metálicas. Para no pasar frío, optó 0 or una chaqueta de cuero estilo motorista. 8 de 9 Ver Todo Kim Kardashian look del día Credit: Ronald Martinez/Getty Images Este ceídísimo enterizo negro de Balenciaga fue el atuendo que eligió la empresaria para ir a ver un partido de fútbol americano. Como accesorios, una minicartera en piel de cocodrilo y grandes gafas de sol. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

