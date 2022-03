El look del día – marzo 9, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del día Credit: Adamari López/Denise del Pino/Instagram Kimberly Dos Ramos, Galilea Montijo y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estas pintas y elige tu favorita! Empezar galería Kimberly Dos Ramos Kimberly Dos Ramos, look del día Credit: Kimberly Dos Ramos/Instagram Disfrutó de un día bajo el sol en Miami con un atuendo monocromático color café y un bolso verde de Prada. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del día Credit: Galilea Montijo/Instagram Impactó con esta propuesta de estilo lleno de color y tacones azules de plataforma impresionante. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del día Credit: Adamari López/Denise del Pino/Instagram Juvenil y primaveral lució la presentadora querida con este minivestido elegido por su estilista, Denise del Pino. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Gelena Solano Gelena Solano, look del día Credit: Gelena Solano/Instagram Nos encantó esta propuesta de blusa anaranjada y pantalones de cuero que llevó la presentadora. 4 de 9 Ver Todo Michelle Galván Michelle Galvan Credit: Cortesía de Media Concepts PR Se unió a la última tendencia de los pantsuits coloridos, vistiendo una opción azul real y tacones a juego. 5 de 9 Ver Todo Paulina Sodi Paulina Sodi, look del día Credit: Cortesía de Media Concepts PR ¡Nunca se falla con un atuendo negro! La presentadora quedó muy chic con esta propuesta monocromática. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Camila Cabello Camila Cabello, look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Asistió a un evento del Día Internacional de la Mujer con un vestido largo bohemio y botas estilo militar. 7 de 9 Ver Todo Heidi Klum Heidi Klum, look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Desde su maquillaje de ojos a sus botas, la modelo lució regia con este look monocromático azul pálido. 8 de 9 Ver Todo Camila Coelho Camila Coelho Credit: Camila Coelho/Instagram La influencer y empresaria brasileña impactó en Paris con saco y minifalda de Chanel. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – marzo 9, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.