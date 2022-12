Estas imágenes demuestran que Adamari López es la presentadora mejor vestida del 2022 La querida puertorriqueña se pasó todo el año deleitándonos con looks supercool y fabulosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que empezó su rol como presentadora de Hoy día, Adamari López hablaba abiertamente acerca de su lucha contra el sobrepeso, que hace ya dos años llevó a convertirse en embajadora de Weight Watchers, compromiso que la ha ayudado a cambiar su vida. Desde entonces hemos visto como la querida presentadora ha cambiado su físico completamente gracias a que ahora come más saludable y lleva una estricta rutina de ejercicios. Junto a su nuevo estilo de vida, con la que ha obtenido una nueva figura, la puertorriqueña también nos ha sorprendido con su forma de vestir, una que cada día nos deja más fascinadas y con la que está inspirando a muchas de las mujeres que la siguen. Con una figura más estilizada y con la ayuda de su estilista Denise del Pino, López se ha atrevido a llevar piezas más coquetas y sexy, al igual que estilos que nunca antes había usado. Sus piezas preferidas son los vestidos y durante todo este año la hemos visto con muchos, desde los más clásicos hasta los más sensuales y modernos. Y tenemos que admitir que no deja de sorprendernos lo bella, fresca, moderna y chic que luce con ellos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La verdad es que sin duda alguna, este año que termina, López fue una de de las presentadoras mejor vestidas de la televisión hispana y para que te convenzas de que así fue, échale un vistazo a las imágenes que recopilamos en las cuales López lleva algunas las piezas más sexy que usó este 2022. Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Adamari López Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram hoy Día Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Adamari Lopez Credit: Instagram Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Adamari Lopez, look del día Adamari López | Credit: La Mesa Caliente/Instagram

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estas imágenes demuestran que Adamari López es la presentadora mejor vestida del 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.