Mes a mes: los looks de Adamari López que nos dejaron boquiabiertas en 2022

Mejores looks Adamari Lopez 2022 Credit: Instagram 

12 meses 12 looks de impacto que la conductora ha lucido en 2022. Con una figura esbelta y un sentido de la moda desenfadado y coqueto, la puertorriqueña se atreve con todas las tendencias con la ayuda de su estilista Denise del Pino de Bendito Clóset. ¡Mira sus mejores atuendos!

Enero
Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet 
Como salida de un cuento de hadas, la conductora comenzó el año con vestidos como este de mangas abullonadas, apliques de mariposas y romántico estampado floral.

Febrero
Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet 
Amante de los colores intensos, que le sientan tan bien, este vestido lápiz con escote asimétrico destacó su figura.

Marzo
Adamari Lopez, look del día Credit: La Mesa Caliente/Instagram 
La mamá de Alaïa se sumó a rescatar tendencias de los 2000, como lucir pantalón y falda, con este conjunto verde prado con cuerpo estilo corsé y un original cuello.

Abril
Adamari Lopez, Latin AMAs Credit: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images 
¡Puro glamour! La puertorriqueña posó así de sensual en los Latin American Music Awards con una falda vaporosa y un corsé rosa empolvado, bordado a mano con cristales, perlas y plumas de avestruz de Paola Estefanía.

Mayo
Mejores looks Adamari 2022 cumpleaños Credit: Cortesía Reading Pantaleón 
Para presentar las novedades de Telemundo en 2023, la presentadora optó por un sexy modelo blanco con una gran abertura en la falda.

Junio
Adamari Lopez luciendo un vestido inspirado en el sol de Puerto Rico, en el evento de apertura de San Juan Moda en Puerto Rico Credit: Alex Marrero 
En el escenario de San Juan Moda, donde recibió un reconocimiento, López portó una voluminosa falda de capas de tul y un top asimétrico con un solo hombro en naranja vivo de Gustavo Arango y sandalias de Flor de María Collection.

Julio
adamari lopez Credit: Instagram/Bendito Closet 
Los vestidos con estampados alegres no faltan en el clóset de la conductora, quien tiene predilección por los modelos de manga larga y falda corta como este.

Agosto
Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet 
Este traje de chaqueta y pantalón con estampado marino fue una apuesta perfecta para el verano, y el color resaltaba las facciones de la boricua.

Septiembre
Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style 
Muy elegante posó Adamari con este vestido de cocktail en brocado amarillo neón, con un dramático cuello de volantes que acompañó de sandalias con plumas al tono.

Octubre
Adamari lopez Credit: Instagram/Bendito Closet 
Estos conjuntos de punto son un básico imprescindible y le hemos visto modelar piezas parecidas durante todo el año. La combinación en blanco y negro siempre es un acierto.

Noviembre
Kevin Winter/Getty Images Credit: Mezcalent 
La puertorriqueña presumió este chic conjunto monocromático de shorts y chaqueta con detalles dorados por las calles de Hollywood. Coronó su look con altísimas botas en el mismo color.

Diciembre
Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet 
Adamari despide un año lleno de emoción y buenas noticias. Enfocada en su hija y en su bienestar, la conductora de 51 años luce mejor que nunca, como apreciamos en esta imagen en la que luce un sensual vestido entallado con aberturas laterales en color morado y sandalias minimalistas.

